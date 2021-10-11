「長津湖」熱賣變兩面刃 網友要吳京捐出愛國財給老兵

影星吳京（右）和新生代偶像易烊千璽出演「長津湖」。（取材自長津湖官方微博）

描述韓戰（中國 稱抗美援朝）的中國愛國電影 「長津湖 」開出高票房，上映11天，票房已經突破40億（人民幣，下同，約6.2億美元），主演演員吳京也名利雙收；但近日有網友呼籲吳京將賺得的「愛國財」捐出去，引發網路兩極討論。

快科技報導，在中國十一長假檔期，「長津湖」刷新同期總票房、單日票房、戰爭類型片總票房、單日票房、單日觀影總人次等各項紀錄。

該報導估算，若以13億投資成本來估算，「長津湖」製片方已獲利2900萬元。

然而，國族主義推升的票房熱度也是雙面刃，近日有網友開始呼籲「長津湖」片方與演員捐出收益所得，有網友說：「吳京老師靠愛國生意賺那麼多錢，捐點錢支援國家建設，不過分吧」、「建議製片方把收益捐出來，主演吳京等人把片酬捐出來，協助老兵改善生活。」

還有有網友 說「長津湖」的票房成功，是拿陣亡士兵的死來賺錢，片方與主演演員「做愛國生意」、「吃愛國紅利」、「吃人血饅頭」。

環球網報導稱，多數網友批評這種所謂「倡議」根本就是「道德綁架」，稱「那以後革命歷史題材都不用拍了」。而「你那麼有錢，分我點怎麼了」的邏輯也讓人很無語。

「長津湖」票房成功，主演吳京也因此超越影星沈騰，成為中國影史票房第一人。2017年8月，吳京也曾被逼捐款，當時四川阿壩州九寨溝縣發生七級地震，剛好他主演的愛國電影「戰狼2」大賣，就有網友要求吳京捐款，但吳京捐款100萬後，還是有網友批評他捐的太少。