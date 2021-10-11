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看不到也受惠…「魷魚遊戲」面罩 在中國賣逾30萬個

中國新聞組／北京11日電
「魷魚遊戲」在全球Netflix同步上線後，掀起熱潮。（取材自Netflix）
「魷魚遊戲」在全球Netflix同步上線後，掀起熱潮。（取材自Netflix）

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」在全球熱播，中國雖然看不到，但仍然受惠，位於廣東、深圳、安徽等地的服裝工廠因「魷魚遊戲」而訂單不斷。以同款面罩為例，最初在中國網購平台上售賣該款面罩的公司透露，銷量至今已超過30萬個，並且不少是外銷至中國以外的地方。

 央視財經報導，閃靈科技的負責人段鵬程表示，當初公司決定售賣同款面罩的契機，是有一位南韓的朋友致電詢問能否下訂單，「17日上的新劇，19日我就上架了面罩。當時劇集熱度還沒起來，但是我朋友來問，我就判斷這個面罩可能會火。」

在確定同款面罩能有供貨的渠道後，段鵬程馬上就向工廠預訂5000個，「一開始銷量很一般。但是到23-26日左右，劇集熱度起來了，銷量立馬翻倍增長，3天賣出2000多個面罩。到現在就面罩這一個單品，流水已經達到30多萬。」

段鵬程的公司幾乎是第一間售賣同款面罩的公司，主要成本來自5萬元（人民幣，下同，約7762美元）的開模費，至於原料成本則不高，毛利潤超過80%。

Anna Feng是入駐阿里巴巴國際站的杭州某服裝製造商員工，她亦表示，在看完「魷魚遊戲」並留意到其迅速暴紅後，就立即建議公司提供相關周邊產品。Anna Feng的公司在杭州郊區一間工廠的幫助，僅用兩天時間就將劇中服裝擺上貨架，隨即大受歡迎，大部分訂單來自中國以外的國家，包括美國、加拿大、英國和南韓等。

值得一提是，「魷魚遊戲」在中國目前尚未有合法觀看的渠道，Netflix本身更未在中國提供服務。但「魷魚遊戲」暴紅後，在中國亦有擁有不少粉絲。韓聯社報導，南韓外交部發言人崔泳杉已於7日在例行記者會上，就「魷魚遊戲」在中國非法傳播一事表明韓方已向中方反映，會積極展開應對。

報導並提到，南韓駐華大使張夏成曾經指出，目前在中國有60多個網站非法傳播「魷魚遊戲」。

在義烏市上溪鎮一家加工廠裡，數名工人正趕製「魷魚遊戲」中同款面罩。(取材自微博)
在義烏市上溪鎮一家加工廠裡，數名工人正趕製「魷魚遊戲」中同款面罩。(取材自微博)

中國 魷魚遊戲 南韓

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