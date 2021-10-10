我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森簽署法案 加州高中生未修「 種族研究」別想畢業

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

祖輩打響「辛亥革命第一槍」 黃興等後裔 武漢尋印跡

中新社／武漢10月10日電
辛亥革命武昌起義紀念館在綠樹掩映下更顯莊嚴肅穆。（取自維基百科共享檔案CC BY-SA 3.0）
辛亥革命武昌起義紀念館在綠樹掩映下更顯莊嚴肅穆。（取自維基百科共享檔案CC BY-SA 3.0）

秋日的武漢氣溫驟降，雨中的「紅樓」（辛亥革命武昌起義紀念館）在綠樹掩映下更顯莊嚴肅穆。10日下午，參加辛亥革命110周年紀念活動的辛亥革命先輩後裔及海外僑胞代表等，在「紅樓」會議廳內面向孫中山先生畫像舉行拜謁儀式。　　

因打響「辛亥革命第一槍」，武漢也被稱為「首義之城」。110年後，遍佈武漢的眾多辛亥遺址遺跡，仍能完整地向世人訴說那段風雲激蕩的歷史。　　

當日，嘉賓參訪團先後來到辛亥革命武昌起義紀念館、辛亥革命博物館及起義門等地，尋訪武漢辛亥革命首義印跡，緬懷革命先驅。　　

在「紅樓」正對面，矗立著一座三層樓的紅色建築，那是武漢市為紀念辛亥革命100周年而興建的一座專題博物館。漫步於博物館中，年近80歲的黃力工不時駐足仔細閱覽館藏陳列，他是黃興的孫子。

「每次來武漢都倍感親切。」黃力工說，直到今天這座城市依然保留以「黃興」命名的道路以及銅像。在他看來，紀念是為了更好地傳承，通過這些遺跡遺址讓更多後輩瞭解先烈們不懼生死的理想和信念，從歷史中汲取前進的力量。　　

位於武昌城南邊的起義門，原名為中和門，是辛亥革命武昌起義爆發當晚，湖北革命黨人首先控制占領的地方。站在城樓上祖輩曾經戰鬥過的地方，看著眼前川流不息的車輛，武昌起義總指揮吳兆麟長孫吳德立感慨良多。　

　「在我看來，爺爺是一個低調正直的人。」吳德立說，祖父熱衷公益事業，曾督修樊口大堤等水利工程，並捐資修建武昌首義公園，用以紀念和撫恤殘疾戰士的生活。現如今，作為吳兆麟基金會會長的吳德立希望繼承祖父的事業，通過基金會幫助更多人。

辛亥後裔、台灣薪傳國際企管顧問公司執行董事李維鎮此次向辛亥革命博物館捐贈曾祖父李根沄傳記。他說，辛亥革命是兩岸同胞共同的歷史記憶，也希望通過這些紀念活動促使兩岸同胞情感交流。

武漢 博物館 台灣

上一則

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

延伸閱讀

辛亥談話／台學者：中共搬孫中山 搶歷史解釋權

辛亥談話／台學者：中共搬孫中山 搶歷史解釋權
中共稱繼承孫中山 台陸委會批扭曲歷史

中共稱繼承孫中山 台陸委會批扭曲歷史
示威者騷擾紐約華人博物館員工 每日新聞譴責

示威者騷擾紐約華人博物館員工 每日新聞譴責
黑白集／辛亥革命 民進黨不能再迴避

黑白集／辛亥革命 民進黨不能再迴避

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05

超人氣

更多 >
「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了
鹹濕對話洩底…31歲「最佳女師」車震14歲少年 下場慘

鹹濕對話洩底…31歲「最佳女師」車震14歲少年 下場慘
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權