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廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

記者羅印冲／綜合報導
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

中國民眾在公園遊憩時，跳廣場舞的大媽們直接開啟高分貝音響，常讓人直捂耳朵逃離。為了反擊廣場舞的高分貝大喇叭，近日一款名為「反廣場舞音響神器」在中國走紅。

抱怨的背後往往帶有商機，市場出現的「反廣場舞神器」，是一款手電筒形狀的戶外音響干擾器，按鍵對著音響面板，便能暫停音響音樂播放。

開啟某網購平台搜索「反廣場舞」等關鍵字，戶外音響干擾器立即出現，「多種音響一網打盡」「廣場舞剋星」「專業反噪，還你清靜」等廣告詞也撲面而來。

某店家指「反廣場舞神器」的原理是紅外線智慧解碼，用內置的智慧晶片干擾音響。這意味該神器只能干擾智慧音響，比如帶遙控器的音響、藍牙音響、插卡音響等，而室內音箱、桌面音響、收音機等則不能被干擾。

店家還說，神器需要去現場操作，不能去現場的不建議入手。單價約在22美元到60美元。線上售賣店鋪非常多，某拼購平台上，最高銷量已超過十萬件。

但這能從根本上解決噪音問題嗎？「反廣場舞神器」的使用引起中國網友熱議，因為由廣場舞引起的矛盾、帶來的困擾太多了。

07後的王女士是一名廣場舞愛好者，經常帶隊跳廣場舞，對於「反廣場舞神器」，她表示不贊同，認為有問題可提出來，互相協商，此遮蔽器不可取，剝奪了跳舞的權利和樂趣，反而會激化矛盾。

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