主持人才爆爭議 24年長壽綜藝「快樂大本營」傳停播

湖南衛視已播出24年的長壽綜藝節目「快樂大本營」，近日傳出將無限期停播。（取材自微博）

湖南衛視已播出24年的長壽綜藝節目「快樂大本營」，近日傳出將無限期停播。是否與主持人被爆收受當紅藝人粉絲後援會的禮物或官方整頓娛樂圈有關，引發關注。對此，湖南衛視昨9日指出，「快樂大本營」將進行升級改版、更新換代，「集中力量創新，打造全新的主題積極健康、價值導向鮮明、老百姓更加喜聞樂見的精品綜藝節目」。

香港01報導，「快樂大本營」於1997年7月11日在湖南衛視首播，至今已播出24年，可謂是中國 一整代人的「童年回憶」。據了解，「快樂大本營」今年5月25日曾因袁隆平去世而臨時停播。

紅星新聞報導，原訂於昨晚播出的「快樂大本營」特別節目「我在他鄉挺好的」，未如期播出，取而代之的是電視劇「好好生活」。而6日「快樂大本營」官方微博發布節目預告時，並未公布上述節目變動。有網友表示，「快樂大本營」原計畫9月底要錄製最新一期節目，但當日幾位主持人並未現身；10月後，有關主持人也並未公開行程計畫。

媒體報導，北京 今年以來頻頻出手整頓娛樂圈，官媒火力全開砲轟「飯圈」文化，官方強力批判劣跡藝人。而日前「天天向上」主持人錢楓被曝性侵 網友而遭湖南衛視解約，另一主持人去年12月也被爆收受當紅藝人粉絲後援會禮物掀波，以上種種是否與「快樂大本營」停播有關，引發外界揣測。

湖南衛視昨日回應表示，「快樂大本營升級改版、更新換代，集中力量創新，打造全新的主題積極健康、價值導向鮮明、老百姓更加喜聞樂見的精品綜藝節目」。