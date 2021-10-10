疫情未歇 中國多省啟動施打第三針

廣西開打新冠疫苗「第三針」，本階段實施接種加強針的以重點人群為主，包括感染高風險人群和保障社會基本運行的關鍵崗位人員等。（中新社）

新冠疫情未歇，國內本土感染與境外輸入風險仍在。中國多地近日啟動新冠疫苗 加強針，擴大免疫保護。三類人群在完成免疫程序6個月後可以接種加強針，包括輸入風險高的人群、免疫功能相對較低的人群以及60歲以上的人群等。目前各省市區對第三針加強針的建議，推薦使用已接種過的疫苗。

澎湃新聞報導，多地已開始為滿足條件的重點人群接種新冠疫苗加強針。安徽省蕪湖市南陵縣8日已開始新冠疫苗加強針次接種，接種對象為接種新冠滅活疫苗第二針次滿6個月以上人群；安徽阜陽市、合肥市蜀山區筆架山社區也啟動了加強針接種。

此外，福建省晉江市已啟動高風險人群的加強免疫接種工作 ，為接種第二劑滿6個月的重點人群開展第三劑疫苗接種。廈門市昨天起將針對12歲以上，已經完成兩劑次滅活疫苗或一劑次腺病毒載體疫苗接種滿6個月的人群，啟動加強免疫接種。另在湖北、黑龍江綏化市、海南、浙江、河南、廣西等地也開展重點人群加強免疫接種工作。

實際上，在8月27日的國務院 聯防聯控機制新聞發布會上，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉就曾表示，三類人群在完成免疫程序6個月後可以接種加強針，包括輸入風險高的人群，比如海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員；免疫功能相對較低的人群，以及60歲以上的人群；於工作、學習、交流的需要，要去到境外疫情高風險地區或者國家的人群。

目前，國內已經獲批接種的疫苗涉及滅活、腺病毒載體、重組亞單位新冠疫苗三個技術路線，生產廠家包括國藥集團中國生物、科興、康希諾生物、智飛生物等企業。

從目前各省市區公布的加強針接種注意事項來看，選擇第三針加強針時，推薦使用已接種過的疫苗進行加強免疫。不過也有地方給出了滅活疫苗之外其他技術路線疫苗加強針接種的要求，例如阜陽當地完成康希諾腺病毒載體疫苗滿6個月的18歲以上人群，也可以到轄區制定的新冠疫苗接種門診進行加強免疫接種。