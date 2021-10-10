限電衝擊出貨…義烏陷黑暗 雙11蒙陰影

有「世界超市」之稱的浙江省義烏市，9月下旬迄今仍遭限電。這個小商品經濟中心若無法正常出貨，勢必嚴重衝擊即將到來的中國雙11購物節。圖為去年雙11前夕，義烏民眾忙著發出快遞貨品。（中新社資料照片）

中國 限電危機未解，有「世界超市」之稱的浙江省義烏市也深受衝擊，年底之前恐遭持續限電。如果這個小商品經濟中心因限電而無法正常出貨，勢必讓即將到來的「雙11」購物節蒙上陰影。

中國多地限電已造成原物料飛漲、產業鏈大亂。義烏是中國小商品經濟中心，也是網路電商 第一重鎮。2020年雙11首日，義烏收寄快遞逾3435萬件，快遞量全球第一。

中央社綜合網路訊息，浙江9月下旬祭出限電限產後，能耗排名居前的義烏，過了「十一」長假依然遭到限電。浙江此前被中央點名上半年能耗強度降低率未達要求，這波限電恐將持續。許多義烏勞工 在網路社群抱怨，白天在工廠工作沒冷氣吹，晚上回宿舍，空調也被切斷；為迴避尖峰用電，一些工廠改半夜趕工。有勞工因而怒嗆「工人的命也是命」。

報導指出，雙11前夕，「世界超市」義烏卻陷入了一片黑暗中，街燈暗了，柴油發電機卻整日轟鳴，站在快遞密集的街鎮上，分貝高到如同幾十輛柴油拖拉機在耳畔碾過。這個場景在去年12月就曾發生過，當時浙江無預警「拉閘限電」，正在趕年底前出貨的義烏大受衝擊。

報導稱，義烏這波「限電潮」比去年底來得更早一些，這裡的快遞站點已經做好打持久戰的準備。

報導引述義烏東苑工業區的一名快遞網點負責人指出，去年12月15日開始「供一停三」，主要靠園區的柴油發電機「續命」。今年從9月24日、25日開始分區限電，他們又租用了一台柴油發電機，「十一」長假期間從未停過。

「每天下午到傍晚停電，正好是我們發件最忙的時候。為了平息周邊居民的噪音投訴，臨近居民區的快遞點只能在晚上停掉柴油發電機摸黑加班，或者分派給工業區內的快遞點消化」。

青岩劉村一家快遞網點負責人則說：「去年因為限電突然，我們沒有立馬上發電機，每天操作單量從50萬件降到20萬件，這次大家都淡定多了。」

報導指出，每天3000多元的柴油發電機成本，相當於在雙11高峰期多雇用3、4名臨時快遞員，這是一筆不小的開銷。但業者最擔心的是快遞積壓，如果限電持續到雙11前夕，今年義烏必定「爆倉」。於是，幾乎所有快遞站點都不假思索地租用柴油發電機給快遞分揀機緊急供電。