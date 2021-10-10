為農村大齡男娶妻解套 有人提「暖被窩工程」被罵慘

農村大齡男娶妻難，是計畫生育與中國城鄉發展不平衡的綜合產物。（路透）

繼湖南湘陰縣「鼓勵女青年留鄉解決大齡男擇偶難」引發關注後，一篇題為「『暖大齡男被窩工程』很有必要」的文章又引起熱議，不少網民吐槽此文無異主張「女性是生育的工具」。儘管作者澄清，仍引來官媒批評文中所提出的「暖被窩工程」涉嫌物化女性，且「誰都不是對方的工具人」。

這波「為農村大齡男暖被窩」的話題源自於近日湖南省湘陰縣政府就政協委員「關於重視農村大齡青年擇偶難的建議」所作答覆，該答覆稱，為解決農村大齡未婚男性的婚姻問題，應「鼓勵女青年留在家鄉」，「努力降低農村男女青年失調的比例」。此文一出引發網民論戰。

由於男女比例失衡，也促使女方在婚嫁上，對男方的要求愈來愈嚴苛。（路透）

隨後10月9日，紅網刊發作者姜文來的評論文章「『暖農村大齡男被窩工程』很有必要」，文中分析農村大齡男娶不到媳婦有三個主要原因，一是性別比失衡，男多女少；二是農村結婚成本普遍過高；三是本地女孩不願在當地過窮日子，外地女孩更不願意來。

作者姜文來並在文末提到，「農村娶媳婦難不是小問題，社會開展『暖農村大齡男被窩工程』很有必要，讓廣大農村大齡男感到更加幸福」。

該文發表後，引來網友紛紛吐槽：「都不遮遮掩掩了，女性就是暖被窩+生育的工具了？」、「覺得被窩冷，一人發個熱水袋就行，不貴！」，「都21世紀了，還這麼赤裸裸的物化女性」，「這非但沒達到鼓勵女青年留在家鄉的效果，反而讓女青年想更快逃離農村」。

澎湃新聞報導，作者姜文來在該文引發批評後回應稱，希望大家能夠將焦點放在關注部分地區農村大齡男娶媳婦難上。他反映的是三農問題，文章的整體主題是正面的。該文的標題後來被修改為「『解決農村大齡男娶媳婦難』很有必要」。

對此現象，人民日報旗下俠客島發表評論稱，「暖農村大齡男被窩工程」之類的提法，讓人非常不舒服，甚至涉嫌物化女性。現代社會中，男女平等，婚戀自由，誰都不是對方的工具人，政府在鼓勵婚戀、生育問題上要學會久久為功、潤物無聲、水到渠成。

姜文來於1995年獲北京 師範大學博士學位，1995年至今在中國 農業科學院農業資源與農業區劃研究所工作 。