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中年男帶癌末友遊中國…走到走不動為止

中國新聞組／北京10日電
兩人在夕陽下的沙灘上遙望大海。（取材自封面新聞）
兩人在夕陽下的沙灘上遙望大海。（取材自封面新聞）

廣西一名大叔近日帶著患癌的老友旅遊，「他寫了遺書給我，若路上去世我會帶他回家」。

封面新聞報導，10月8日，54歲的賀湘閩帶著癌症晚期的老友，在廣西防城港進行他們的第二站旅遊。「我跟他說，如果他死在路上，我一定帶他回家。他把遺書寫好交給我，我們就出發了。」

「一個月前，他從湘雅醫院出來直接到我家，說確診舌癌晚期，不想治了。」賀湘閩說，他和梁成是初中同學。聽老友說患了絕症，想把生命最後一段時間放在旅途，賀湘閩沒有勸阻，一口答應陪他一起出發。

「說實話我很佩服他，他還提出一起騎摩托往西藏去。我離婚的時候房子給了妻子和孩子，手頭沒什麼錢，就想掙一個月錢做路費。但是十一國慶前發現，他身體損耗得太快了，說話和吞嚥都困難，擔心再耽誤下去可能走不了了。」

據報導，賀湘閩用手頭攢下的3000元（人民幣，下同，約465美元），加上從朋友們那裡借的2萬多塊錢，買了一輛二手麵包車，拆掉座椅鋪上木板，放了一張床墊，拖著鍋碗瓢盆和吉他，第二天就出發了。

他們的第一站在廣西陽朔。兩人累了就路邊停車，餓了就加鍋做飯，無聊了就搭起帳篷拿出吉他彈唱，還開起了直播，吸引不少當地網友前來看望。

兩人在海邊吃海鮮。（取材自封面新聞）
兩人在海邊吃海鮮。（取材自封面新聞）

「他有些愧疚，但我不怕擔責。我說，你如果在路上死了，我肯定要帶你回家。他提前寫好了遺書交給了我。我覺得這是一種人格信任，沒什麼大不了。」賀湘閩說，老友的父母都不在了，孩子跟著妻子生活，所以醫師把病情無保留地告訴了他，他也不會因為病情對網友遮遮掩掩。這些豁達和勇氣讓賀湘閩敬佩，並不覺得梁成是負擔。

「現在還不怎麼疼痛，後邊如果疼得受不了，或者他想回去了，我們就返程。他的身體可能去不了西藏了，現在是沒有目的往前走，能走到哪是哪，走到他走不動為止。」

賀湘閩說，老友的遺書裡跟孩子交代了身後事，沒有留下對朋友的客套，「他已經把最後這段生命放心地交給我了，我們之間不存在什麼客套。」

梁成在海邊沙灘彈吉他。（取材自封面新聞）
梁成在海邊沙灘彈吉他。（取材自封面新聞）

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