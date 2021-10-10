無臂學霸拿劍橋碩士 美女妻：我們是愛人也是朋友

楊孟衡參加游泳比賽。（取材自紫牛新聞）

「愛情很重要，但是還有很多同等重要的事情，當我們把自己變得足夠好了，那個人就會出現……。」一位90後無臂小伙分享愛情故事的視頻日前在網路走紅。

紫牛新聞報導，這位無臂小伙叫楊孟衡，1990年出生，6歲時因被高壓電擊傷導致雙臂高位截肢。10歲時，他成了一名殘疾人運動員 ，退役後他重返校園，靠著不屈的毅力開啟「學霸」之路，以優異成績考上中山大學，之後保研雲南大學，畢業後又到英國劍橋大學攻讀碩士。

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楊孟衡和妻子楊楠臉上掛著幸福的笑容。（取材自紫牛新聞）

據報導，妻子楊楠陪著他一起出國，在妻子的照顧下，楊孟衡一邊學習、一邊創業。談到丈夫，楊楠表示，兩人在一起生活很自在，他不僅是愛人，也是朋友，還是同事，「他會帶著我成長，我也會陪他去嘗試新的生活。」

楊孟衡6歲失去雙臂後，母親一直陪伴著他用腳寫字練書法。10歲的時候，被教練選中運動員。2007年楊孟衡闊別學校兩年後再次回到教室，「班主任勸我認真讀書，不能放棄自己。」在老師和同學們的幫助下，高一學期末的考試就已位居班級前列，「好像忽然找到了學習的竅門一樣，之後狀態越來越好，獲得了好幾次一等獎。」

2010年，楊孟衡以594分的高考 成績拿到了宜良縣文科第一名，並進入全省文科前60名，被中山大學翻譯學院錄取。2014年，楊孟衡從中山大學畢業後保研至雲南大學外國語學院攻讀碩士研究生。從雲南大學畢業後的楊孟衡，為了進一步豐富自己的學識，選擇出國留學。

在大學期間，楊孟衡和高中時候的同班同學楊楠相戀。兩人大三時開始戀愛，楊孟衡在赴劍橋大學讀研之前，和楊楠領證結婚。在楊楠的陪伴下完成了學業，於2017年10月獲得劍橋大學碩士學位。

談到丈夫，楊楠說：「如果只用一個詞來形容他的話，那就是陽光，他如同陽光一樣溫暖、明亮，充滿希望。」

楊孟衡在劍橋大學上課。（取材自紫牛新聞）

近日，楊孟衡因為分享自己和妻子的愛情故事引起很多人關注。在視頻裡，他不僅講述了和妻子相戀、相識的過程，還談了自己戀愛後的感受。他表示，發視頻一方面是想記錄自己和妻子的戀愛經歷，另一方面也想在開學季為新生樹立正確的戀愛觀。

2020年，楊孟衡創立了「孟衡學習社」，主要負責營地教育 、自媒體運營、線下演講等方面的業務，他希望利用自己的優勢和所學，幫助更多的年輕人實現夢想。