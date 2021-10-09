中擬禁私人經營新聞？ 網評：只留cctv算了

圖為CCTV播報華為孟晚舟獲釋返回中國的新聞。（路透）

中國 國家發改委8日向社會公開徵求意見，徵求意見稿提到，禁止違規開展新聞傳媒相關業，意謂擬禁私人經營新聞業務，引起外界關注。網路上熱議，「矯枉過正，要的是管理，不是廢除」；「乾脆就全國一個cctv，一份人民日報，一本求是雜誌算了。大家都清淨了」。

港媒明報報導，國家發展改革委員會8日就「市場准入負面清單（2021年版）」向社會公開徵求意見。徵求意見稿提到，禁止違規開展新聞傳媒相關業務。非公有資本不得投資 設立和經營新聞機構，包括但不限於通訊社、報刊出版單位、廣播電視播出機構、廣播電視站以及互聯網新聞信息採編發布服務機構等。非公有資本不得經營新聞機構的版面、頻率、頻道、欄目、公眾帳號等。

界面新聞報導，徵求意見稿還提到，非公有資本不得從事涉及政治、經濟、軍事、外交，重大社會、文化、科技、衛生、教育 、體育以及其他關係政治方向、輿論導向和價值取向等活動、事件的實况直播業務。非公有資本不得引進境外主體發布的新聞。非公有資本不得舉辦新聞輿論領域論壇峰會和評獎評選活動。

對此網民紛紛表達意見，有人認為，「十分同意，輿論是一把刀，這把刀只能握在國家手裡，不能被非公有資本利用，任何形式的針對任何事件或對象的任何程度的利用，都決不可以。」、「反對！中國不能一言堂！」、「現在已經被資本和日本鬼子控股進入媒體內部滲透的差不多了！國家早該嚴厲整治了，而不是說說而已！」、「矯枉過正，要的是管理，不是廢除，不能因為腦袋疼就把頭砍了吧」。

還有網民指出，「新聞，微博，公眾號，頻繁各種欄目從業人員一定要好好要求，利用公號做出格的事是不好的，還會帶偏輿論。」