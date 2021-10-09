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AI獨角獸上市前夕 曠世科技董座遭司機勒索300萬

記者戴瑞芬／北京9日電
曠視科技董事長兼CEO印奇上市前夕，遭到司機勒索。（財經正解局）
曠視科技董事長兼CEO印奇上市前夕，遭到司機勒索。（財經正解局）

開發人臉識別技術的中國AI獨角獸曠視科技，9月9日獲准科創板上市，不料8日傳出，24歲的司機偷錄音，拿錄音筆在上市前夕，敲詐33歲的曠世科技董事長300萬元（人民幣，下同，約465萬美元），儘管勒索未遂，被判4年徒刑。

北京海澱區法院披露曠視科技董事長兼CEO印奇，被司機勒索未遂。（財經正解局）
北京海澱區法院披露曠視科技董事長兼CEO印奇，被司機勒索未遂。（財經正解局）

中新網報導，曠視科技董事長兼CEO印奇今年3月向上交所提交科創板上市申請，9月9日獲準首發通過。因為北京市海澱區法院披露印奇被勒索未遂，才曝光這起被司機敲詐的離譜事件。

報導指，印奇的司機胡子健2月在曠視科技上市審查關鍵期，以偷錄到曠視科技敏感信息的錄音，威脅印奇要出售給競爭對手，向他勒索300萬元。但印奇迅速報案，胡子健要不到錢反被公安機關抓獲，他也坦承供述了犯罪事實。

據判決書指，胡子健確實掌握了部分曠視科技的錄音材料，但具體內容不詳。因此北京海澱法院將胡子健作為作案工具的一支錄音筆予以沒收；同時，他涉案還有2支蘋果手機，以及一塊電腦硬碟，法院則判決，在清除涉案信息後退還給他。最後海澱法院判決胡子健涉犯敲詐勒索罪，處有期徒刑4年，罰金人民幣1萬元。

因「刷臉」聞名的曠視科技，是靠臉吃飯的人工智能企業，專注圖像識別和深度學習的技術公司，即將到科創板首發掛牌的曠視科技，有近3000名員工，服務數十萬開發者和超過3000家行業客戶，業務遍布全球。

曠視科技已聚焦物聯網場景的人工智能，面向消費物聯網、城市物聯網、供應鏈物聯網三大核心場景提供行業解決方案，實現人工智能的商業化落地。

人工智能 北京 公安

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