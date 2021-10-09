中科院復原30萬年前華龍洞人 超像現代人

華龍洞6號頭骨面貌復原：(A)華龍洞6號化石；(B)虛擬復原頭骨；(C)實體復原頭骨；(D)雕塑頭骨；(E)復原像。(新華社／中科院古脊椎所供圖)

中科院通過研究安徽華龍洞遺址一件完整頭骨，並嘗試復元後，驚訝發現30萬年前的華龍洞古人類具有豐富的現代人面部特徵，這比以往認識提早了8萬至10萬年。相關成果已發表在《人類進化雜誌》國際期刊。

新華社報導，位於安徽省東至縣的華龍洞遺址，是繼周口店之後在中國 發現的人類化石數量最豐富、包含有石器等人類活動證據的更新世中期人類化石地點。

其中一具「華龍洞6號頭骨」具有一些東亞更新世中期直立人面部特徵，但這些特徵的表現程度較周口店等直立人弱；而一些常見於直立人及古老型人類的面部特徵，如鼻骨寬闊、低矮的上面部、明顯的突頜等，在「華龍洞6號頭骨」則表現微弱，甚至缺失。

相比之下，其多數面部特徵與早期現代人以及現代人類表現相似，包括淺的眶上溝、凹陷的眉間區，深的淚腺窩等。它的面部比較扁平，也與東亞地區現代人更相似，而與面部向前傾斜的直立人明顯不同。

此外，位於硬腭部的門齒孔開口在華龍洞6號非常靠前。位置靠前的門齒孔是早期現代人及現代人類的典型特徵，與之相對，周口店等直立人門齒孔位置非常靠後。

據報導，研究團隊重現了「華龍洞6號」的面部形象，直觀展示了30萬年前生活在華龍洞古人類的容貌特徵，驚訝發現和現代人非常相似。這件頭骨也提示，30萬年前生存在華龍洞的人群很可能是東亞地區最早的準現代人。