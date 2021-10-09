嫦娥5號月壤 證實月球19.6億年前有岩漿活動

圖為2020年12月2日嫦娥5號探測器完成月面自動採樣，並按預定形式將樣品封裝保存在上升器攜帶的貯存裝置中。(新華社)

北京 透過去年底「嫦娥5號」從月球採回的月球樣品進行研究，證實月球在19.6億年前仍存在岩漿活動，使此前已知的月球地質壽命延長了約10億年。這也是透過嫦娥5號登月，第一篇完成並發表在國際期刊的學術論文。

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新華社報導，團隊對嫦娥5號月球玄武岩開展了年代學、元素、同位素分析，證明月球在19.6億年前仍存在岩漿活動，為完善月球演化歷史提供了關鍵科學證據。

相關研究論文「嫦娥5號年輕玄武岩的年代與成分」發表於國際學術期刊《Science》(科學)。這也是以嫦娥5號月球樣品為研究對象發表的首篇學術成果。

新華社指出，嫦娥5號任務採樣位置設計在月表最年輕的月海玄武岩區域，通過表取和鑽取兩種形式採集到共1731克月球樣品，經月球樣品專家委員會評審，探月與航天工程中心審核，並報國家航天局同意，今年7月12日，第一批月球科研樣品共計31份向13家科研機構發放。

報導表示，月球的岩漿作用在何時停止，一直是月球演化歷史研究中的重大科學問題之一。此前關於月球樣品的研究成果並未發現月球存在比29億年年輕的岩漿活動。科學界期盼能從嫦娥5號樣品研究中獲得更年輕的岩漿事件結果，以完善月球岩漿演化歷史。

研究團隊用詳盡的微區原位高分辨率二次離子質譜（SHRIMP）定年數據和堅實的岩石礦物地球化學數據，證明月球直至19.6億年前仍存在岩漿活動，而比起美國阿波羅任務收集的30億年前石球樣本，本次的石頭更為年輕，使此前已知的月球地質壽命延長了約10億年。

新華社表示，目前北京對嫦娥5號月球樣品的科學研究工作 正在進行，第二批月球樣品發放工作按程序開展，相關科學成果將及時發布。

嫦娥5號是2020年11月24日發射的月球探測器，12月1日成功在月球正面預選著陸區著陸 。同年12月17日，嫦娥5號返回器攜帶月球樣品著陸地球，實現了中國 首次月球無人採樣返回。