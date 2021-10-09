56歲成都大媽嫁30歲小伙 還要為他做試管生娃

30歲的魏先生娶56歲的英子。（取材自陝西法制網）

河南 信陽的旅遊博主魏先生今年30歲，與一名比他大26歲的成都女英子摩擦出了愛情的火花後結婚，英子領了結婚證，主動要求要生孩子，直接去往北京 ，想找到一家可以安排他們做試管嬰兒的醫院。

陝西法制網報導，魏先生有一隻手殘疾，在認識妻子之前，他靠上傳短視頻賺的錢並不多；英子有一個跟魏先生差不多年紀的女兒，她最開始把魏先生當做朋友一樣看待，賺錢不容易，能多幫就多幫一些，漸漸地，兩人相處的時間就多了起來，單身多年的魏先生多次向英子表達自己對她的喜歡之情。

起初網友們認為兩人可能藉著發視頻的名義博取關注，畢竟兩人的年齡相差比較大，但是在一次直播中，兩人公布了戀愛的關係。英子的女兒得知此事後根本不能接受他們兩人在一起，還有很多網友的調侃。

兩人在直播中回應過類似的問題，從兩人的親密程度上看並不像做戲，中間的坎坎坷坷賺足了粉絲，令所有人都沒有想到的是，幾天之前，兩人曬出了結婚證的照片。

兩人在十一假期沒有去旅行，而是到北京找了一家醫院進行會診，英子想給丈夫生個孩子，她知道現在醫療水平非常發達，於是就想試一試試管嬰兒。

網友們的看法：「接受不了，相差的年齡太多了，他父母也就60歲左右，自己老婆跟爸媽年紀差不多。」「估計就是為了拍視頻，就算真結婚也是他們的決定，結婚自由，別人的看法對他們能有什麼用？」