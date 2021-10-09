憋壞了 女遊客擠爆男廁 男童家長報警求救

長假期間各景區人潮擠滿，安徽一間遊樂園男廁竟擠滿女遊客。（視頻截圖）

十一長假各地景區人山人海，除了觀光 景點大排長龍，就連公廁也人滿為患。網友爆料，一名女遊客的兒子想使用安徽蕪湖大浦歡樂世界遊樂園 內的男廁，結果發現裡面全部擠滿了女士，孩子不敢進去，被尿憋壞了，逼得她只好打110電話找警察 幫忙。

這起事件引起了大量網友討論，許多人認為男廁就是男廁，女性不應該進來，「就在女廁排隊就好了，為什麼要進來搶男廁呢」，「男性進去女廁就被罵變態，女性來上男廁就合理了」「小便斗全空著，別說小男孩，大男人都不敢進去上了」。

也有人認為應該多體諒女性，「女生上廁所比較麻煩，男生體諒一下啊」、「明明是女廁設置不夠的問題」、「直接進來上就好啦，小便斗沒人使用」。

不少網友認為，景區應當做出相應措施，「既然每次放假都會有這種情況出現，景區也該做點應對措施吧 」、「是不是應該女廁蓋大一點，蓋多一點」、「旅遊旺季可以增加一些臨時的便攜廁所」。

每日經濟新聞報導，大浦歡樂世界工作人員對此回應稱，因為遊客太多有點亂，「景區一天1萬人，女的多到哪裡都是排隊，也是正常現象。」

報導指出，住建部發布的《城市公共廁所設計標準》，將女性廁位與男性廁位比例提高到3：2，人流量較大地區為2∶1，希望景區等人流量大的地方都能擴建女廁，不僅方便女性，男性也不用在女廁門口提著包包等另一半。