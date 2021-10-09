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農村青年結婚難 湖南政委竟扯：男性沒對象都因沒文化

中國新聞組／北京9日電
湖南湘陰縣政府對農村大齡青年「結婚難」的原因有不同看法，引發網民吐槽。圖為一對農村新人正在舉行中式婚禮。此為示意圖。（中新社）
湖南湘陰縣政府對農村大齡青年「結婚難」的原因有不同看法，引發網民吐槽。圖為一對農村新人正在舉行中式婚禮。此為示意圖。（中新社）

中國男女比例失衡，農村青年「結婚難」更成為社會問題。湖南湘陰縣政府網站日前答覆有關「農村大齡青年擇偶難」意見時表示，造成「擇偶難」現象的原因包括女性幾乎都外出打工，且部分男性文化水平不夠所致。此番言論引來網友批評「結婚率低也能甩鍋給女青年」、「意思就是女青年不熱愛家鄉唄，都怪女青年唄」。

香港01報導，湖南湘陰縣政府網站日前公布縣民政局就政協委員《關於重視農村大齡青年擇偶難的建議》所作答覆表示，要解決這個問題，要做好四項工作，包括加強宣傳引導，做好移風易俗；簡化投靠手續，方便投靠落戶；搭建相親平台，創造交流機會；做好就業工作，提高收入水平。

其中第一項工作提到要教育和引導農村女青年進行熱愛家鄉、建設家鄉，鼓勵她們留在家鄉，改變家鄉的面貌，努力降低農村男女青年失調的比例。

提出建議的湘陰縣政協委員吳襄回應指出，不強調一定要留在本地，他認為結婚不是個人自由，「女性只要不是傻瓜，都會嫁出去」。

吳襄認為，之所以造成農村大齡青年擇偶難的現象，一是因為女性幾乎都外出打工，二是受生育觀念所影響，造成男孩比女孩多，三則是部分男性文化水平不夠，找不到好工作，經濟狀況不佳。

他稱，現在的情況還好，但過了十多二十年後，這些人若再找不到人結婚的話，沒有後代，很多社會問題就會出現。

不少網民對這番言論無法同意，紛紛留言：「意思就是女青年不熱愛家鄉唄，都怪女青年唄」、「咋不看看當年多少女嬰失蹤？」、「男的不去好好培養，只要求女的做改變，真的絕」、「女人是人，也有需求，並不是沒有感情的維穩工具」。

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