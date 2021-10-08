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抗美神劇「長津湖」大賣 民間揭發不符史實

中國新聞組／北京8日電
「長津湖」描述關於韓戰期間美中對抗，上映七天票房就突破人民幣30億元。（中新社）
「長津湖」描述關於韓戰期間美中對抗，上映七天票房就突破人民幣30億元。（中新社）

在中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文會晤，聲稱要推動中美關係重回正軌的同時，北京當局持續在國內鼓動民眾的愛國情緒，這部歌頌解放軍「抗美援朝」的愛國電影長津湖」，就在「十一」期間在中國熱映。

電影以韓戰期間長津湖戰役為背景，講述中共志願軍當年如何在極度惡劣的條件下，奮勇戰勝美軍的大型戰爭片；由於電影中過度誇大中共志願軍的神勇，被不少中國網友形容，宛如早前抗日劇中「手撕日本鬼子」等荒誕劇情，因此也被形容是「抗美神劇」。

但人民日報日前發表一篇歌頌電影「長津湖」的文章稱，「深刻詮釋了愛國主義精神、革命英雄主義精神、革命樂觀主義精神、革命忠誠精神和國際主義精神」。解放軍報也發文表示，電影「彰顯了偉大的抗美援朝精神，書寫了中國軍人不可戰勝的英雄傳奇」。

在官方持續宣傳之際，自由亞洲電台報導指出，網上，民間也持續進行追尋1950年韓戰期間「長津湖戰役」真相的行動。其中，長達2個小時的美國紀錄片「長津湖戰役」在網上接力傳播。在民間追尋長津湖戰役真相的過程中，大量網民更指出，這場犧牲慘重的戰爭，僅僅是換來朝鮮人更糟糕的生活。

報導指出，觀察人士張韻波指出，一部歪曲事實的「抗美神劇」，居然有數千萬人去看，甚至是津津樂道，這都意味著中國官方持續的洗腦產生直接的後果。社會整體的愚昧程度還是不容樂觀。

張韻波說：老百姓還是願意相信，包括打飛機、打坦克，很多人提出來當時的志願軍好像還沒有那個水準？這就是一種宣傳。以前都不知道有長津湖戰役，因為長津湖打得很慘，戰役目的是要殲滅美軍第一師嘛，沒有達到戰役目的，所以不宣傳。

長津湖 電影 中國

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