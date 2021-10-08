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00後追風男 年跑2萬公里追100風暴

中國新聞組╱綜合報導
蘇鏑坷拍攝的風暴畫面。（取材自紫牛新聞）
蘇鏑坷拍攝的風暴畫面。（取材自紫牛新聞）

一般人對於颱風、雷暴等極端天氣避之不及，有些人卻對它們很著迷，深入風暴中心觀察、拍攝。中國傳媒大學的大三學生蘇鏑坷今年就追了100多個風暴，行程接近2萬公里。

紫牛新聞報導，蘇鏑坷是個00後，祖籍在四川成都，在浙江長大。他表示，自己的目標是拍一部追風紀錄片當作畢業專題，希望透過記錄風暴內的畫面，喚醒大眾對自然力量的認識。

蘇鏑坷小學二年級第一次看到氣象衛星雲圖時就被深深吸引住，於是開始自學氣象知識，痴迷於風暴，因為他覺得風暴本身包含著「藝術美學」。

2019年高考，蘇鏑坷考上中國傳媒大學攝影專業，熱愛攝影的他希望用可視化的手段，捕獲風暴這種大自然的力量，「我和追求數據的傳統追風者不一樣，我更想用畫面讓觀眾能夠真正意識到風暴中心到底是什麼樣子。」

據報導，今年蘇鏑坷總共追了100多個風暴，行程接近2萬公里，足跡遍及北京、河北、山西、江蘇、浙江、上海、內蒙古、黑龍江等地。「在風暴中心，雷聲、風聲灌耳，令人膽寒。暴風雨即將到達的那一刻，我害怕被風暴所吞噬，孤獨一人消失在雨幕之中。但又驚嘆於自然的力量。」雖然追風的過程具有相當危險性，也有很多人誤解追風根本是閒著沒事幹，但蘇鏑坷對此不在意，他說追風是想傳達氣候變化的訊息，做一些科普性的全民教育，幫助在風暴方面的預報作出貢獻。」

蘇鏑坷。（取材自紫牛新聞）
蘇鏑坷。（取材自紫牛新聞）
蘇鏑坷拍攝風暴。（取材自紫牛新聞）
蘇鏑坷拍攝風暴。（取材自紫牛新聞）

風暴 中國 攝影

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