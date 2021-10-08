曾因「拼雞骨」暴紅 北大教授、考古學博士王迅病逝

王迅會在社群上更新自己的日常生活，發的很多照片也很有趣。（取材自微信）

北京 大學考古文博學院教授、著名考古學家王迅日前因病去世，享年72歲；王迅是新中國 考古學科培養的第一位博士，在夏商周考古、田野考古、公眾考古領域多有創獲，為中國考古學做出了重要貢獻。

紅星新聞報導，北京大學官方微博 發布了悼念文字。在許多北大學生心中，這位令人尊敬的教授有著極為可愛的另一面，他很早就活躍在北大的論壇上，網名「竇爾頑」，插科打諢樣樣在行，很多人都以為他是個年輕人。

王迅曾經在食堂吃完烤雞後用，骨頭拼出了一副栩栩如生的「人形骷髏」，把他在田野考古中還原墓葬遺骸的專業手法運用到位，最後還用粉紅色蝦片圍了一個花圈，唱歌向這位「逝者」鞠躬致敬。這段視頻一發上論壇，立刻引來無數轉發點讚，大家都被這位老教授的可愛與才氣折服，王迅也就這樣成了北大的「網紅」，還接受學生會的採訪。

王迅長期從事夏商周考古及田野考古教學研究工作，講授「中國古代史」「中國古代青銅器」等課程，並多次指導學生開展田野考古實習。報導提到，王迅在採訪中回憶起一次難忘的考古經驗，2007年8月他在河北邢台臨城縣帶領學生們進行考古發掘時，因為幫助當地鄉民半夜救過一次火，被當地媒體以「救火英雄」的身分報導，村民還送他們錦旗，回到學校受到北大的通報表揚。

另據北京青年報報導，將依照遵照王迅老師生前意願，捐獻遺體供醫學研究，喪事從簡。