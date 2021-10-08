童心81歲爺 五天自駕遊1500公里

劉春林在自駕途中。（取材自長江日報）

高齡81歲的劉春林，今年5月通過考試拿到駕照 後，花了10萬元買下朋友的二手車 開啟他首次的長途自駕 遊，穿行在鄂西南的崇山峻嶺之中，五天的行程總共1500公里。

「國家開放了老年人考駕照，那我要去試一試！」長江日報報導，劉春林從76歲開始參加戶外運動，身手和思維敏捷得完全不像是八旬老人。今年81歲的他更挑戰考駕照，通過考試後，他駕駛著從朋友那買來的二手車，從恩施安全回到位於武漢漢陽橋機嘉園的家，沿途去看柴埠溪的壁立千仞、屏山的清澈溪谷、董家河的動人水色……，總共跑了1500公里。

今年國慶的這次自駕遊，只是劉春林實施西藏自駕遊計畫的開端，「我明年要自己開車去西藏。」此前，劉春林已去了四次西藏。

據報導，劉春林熱愛從事戶外活動，東到舟山群島，南到海南島，西到西藏、新疆，北到黑龍江漠河，幾乎全國所有省分他都去過，2017年暮春，劉春林到江西修水東滸寨的飛拉達攀岩景區攀岩，「老人活得有質量，首先要有精氣神。」他說，保持精氣神的秘訣就是不斷挑戰自我。劉春林甚至給自己取了網名「劉老童」，意為姓劉，是個老人，但心像個兒童。