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媒體人酸長津湖 冰雕連應為沙雕連 官媒轟：精神背叛

中國新聞組／北京8日電
長津湖戰役有三個連成了「冰雕連」，上百人被凍死，死時還保持著戰鬥姿勢，彷彿随時準備衝鋒。（取材自微博）
長津湖戰役有三個連成了「冰雕連」，上百人被凍死，死時還保持著戰鬥姿勢，彷彿随時準備衝鋒。（取材自微博）

中共抗美援朝（韓戰）為題材的電影「長津湖」，在中國十一長假期間熱映並形成同仇敵愾的「抗美」氛圍之際，財經媒體人羅昌平在個人微博上，將劇中志願軍「冰雕連」稱為「沙雕連」，並質疑戰爭正義性。羅昌平的言論引來多家官媒批評，形成這是「精神背叛」，目前他的微博已被禁言。

事件發生後，羅昌平（右）與好友喝酒的照片流出。（取材自微博）
事件發生後，羅昌平（右）與好友喝酒的照片流出。（取材自微博）

在中國多家媒體宣傳及反美情緒效應下，「長津湖」擠進中國影史票房前10。中央社報導，一片慶祝與緬懷烈士的情緒之下，媒體人羅昌平卻在個人微博發文，將劇中因天氣寒冷而被凍死的3個連隊，共計約200人的「冰雕連」，稱為「沙雕連」（沙雕為中國網路用語，意指愚蠢），並質疑參與韓戰的「正義性」。

這篇貼文隨即引發議論。隸屬於解放軍報社的鈞正平工作室7日發文指出，「冰雕連已經是抗美援朝戰爭中不可磨滅的符號，也是志願軍捍衛祖國和人民利益、國家和民族尊嚴的象徵」，並強調「英烈不容戲謔！不可汙名！不能侮辱！我們絕不能讓那些惡意詆毀英烈的人肆無忌憚、為所欲為。」

中共共青團也在官微發文稱「汙衊抗美援朝先烈，我們不答應」；「某些人不能一邊享受著前人披荊斬棘帶來的幸福生活，一邊卻昧著良心汙衊先烈。」環球時報總編輯胡錫進則稱羅昌平此番言論試圖挑動對「冰雕連」的另類「反思」，就是一種精神背叛，「說俗點就是挺噁心的」。

羅昌平的個人微博也因被眾多網民舉報，被微博以「違反社區公約」為由「禁言」。隨着輿論的發酵，羅昌平已刪除了相關內容，但網民們仍不買帳。香港01報導，網民紛紛扒出羅昌平以往的爭議言論，包括利用「蛋炒飯祭日」等羞辱性詞彙污名志願軍烈士；羞辱毛澤東、周恩來等中共前領導人；為詆譭英烈的問題大V站台；玷污人民幣及人民幣上的毛澤東頭像等。

根據公開資訊，羅昌平現為天椒法務集團董事長，曾任中國商報首席記者、新京報深度報導部主編，與財經雜誌副主編。多次發表有關於官員貪腐的調查報導。

中國 微博 中共

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