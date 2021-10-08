山西暴雨沖走老人 曾為世遺的2800年平遙古城牆塌

受暴雨影響，山西平遙古城有內牆倒塌。（微博）

今年山西的十一假期不平靜。連日強降雨沖刷着山西的土地，部分地區持續了四天一夜，導致多地出現內澇、地質災害、洪水 等災情並造成4人遇難，有老人過橋時被沖走，距今約2800年歷史的世界文化遺產平遙古城，也發生約25米長內牆坍塌、古建築受損，官方已展開搶修。

十一假期，連日強降雨沖刷山西土地，部分地區持續下了四天一夜的雨。（取材自央視新聞）

山西連日來遭遇強降雨侵襲，截至6日白天，省內57個縣（市、區）累積降水量在100毫米至250毫米之間，太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區都創下了10月上旬累計降雨紀錄。據中國 天氣網介紹，常年10月上旬山西從未有過如此強勁降雨。

南同蒲線山西祁縣至東觀間昌源河大橋橋台被沖垮，枕木懸空，影響行車。（取材自微博）

強降雨導致多地出現災情，當地的重點文物保護單位平遙古城是大型露天土質文物建築，在連續降雨襲擊下，城牆一段內牆發生局部坍塌，未造成人員傷亡。城牆搶險修繕程序目前已對接啟動。平遙古城於1997年被聯合國 教科文組織評定為世界文化遺產。

另成都商報報導，山西省晉中市、呂梁市、臨汾市先後發生多起崩塌、滑坡等地質災害，多個景點暫時關閉，山西省6日啟動省級地質災害Ⅲ級應急響應。連日來，山西多地連夜組織居民撤離，設置臨時安置點位，供居民暫住。祁縣古縣鎮澗法村一名66歲老人在段家窯河段過橋時，被河水沖入下游後失聯，尚未尋獲。

另網傳祁縣豐固村多名留守老人未撤出，需要救援，經查，所有留守老人均已於6日轉移至安全地帶，受困消息不屬實。

介休市義安鎮桑柳樹村徐先生說：「西邊是磁窯河，南邊是汾河，上午6點左右，兩條河上游洩洪，水流不及，全倒灌回我們村裡了」。6日中午，村內積水齊腰，村民自發組成小隊，開着鏟車進村，協助當地政府撤離被困人員，「地裡的水已經全滿了，今年可不用東澆了」。