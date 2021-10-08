新疆因疫封路 300人滯留逾30小時 車上避雪啃饅頭

新疆當地公路收費站因疫情關閉，造成遊客滯留。（取自封面新聞）

正值十一長假期間，中國新疆疫情 卻拉響警報，3天累計5人染疫，導致多地對遊客實施封閉式管理，其間更傳出因封路約有300多名遊客，被迫滯留在霍城縣兩處收費站超過30小時，遊客只好躲在車上躲避風雪，餓了只能吃饅頭就榨菜，車外飄雪但不敢開空調，很多人直呼「實在太冷了」。後經伊犁州積極協調民航、公路等部門，7日已安排600名旅客乘機離伊。

因疫滯留在新疆，工作人員在凌晨1點和早上8點左右分發饅頭，遊客配著榨菜就吃了。（取材自錢江晚報）

新疆遊客因疫情拉警報滯留，不少人以泡麵充饑。（取自封面新聞）

伊犂州官方昨表示，經對霍爾果斯市兩例無症狀感染者進行病毒基因測序分析，均屬Delta變異病毒株。這兩例病毒基因與中國近期病例比較，均未發現高度同源的基因組序列。

據封面新聞報導，受新疆伊犁疫情影響，封閉馬路管理，約300多名遊客滯留在霍城縣兩處收費站超過30小時。由於保暖衣物不夠，滯留期間在車上躲避風雪，部分老人、小孩忍受不了，所幸在當地警察帶領下，被就近安置。

一名王女士說，5日凌晨開始有車輛滯留，當晚有工作 人員送來泡麵、餅乾等物資，也有醫護人員來為民眾做核酸檢測，但道路未解封，就在服務區等了一夜，6日早上凍醒時發現，「車窗外已經是厚厚的積雪。」

此外，據新疆衛健委昨通報，6日新疆新增本土無症狀感染者2例。截至昨天，新疆現有確診病例1例，為伊犁州霍爾果斯市病例；無症狀感染者4例，其中，伊犁州霍爾果斯市2例，新疆生產建設兵團第4師可克達拉市62團2例。

伊犁州將陸續安排滯留的疆外遊客有序離開伊犂。只要是48小時內兩次核酸檢測正常、14天之內無霍爾果斯市和新疆生產建設兵團62團旅居史的疆外滯留旅客，可乘坐飛機或自駕車輛離開伊犂。同時，伊犁州積極協調賓館、酒店及民宿對滯留旅客提供優質的服務，切實解決滯留人員生活問題。

疫情發生後，國務院聯防聯控機制第一時間派出專家指導組赴伊犁指導疫情處置工作。新疆維吾爾自治區、伊犁州、兵團第四師和霍爾果斯市迅速響應、爭分奪秒，全力以赴開展疫情防控各項工作，堅決把疫情影響控制在最小範圍。

伊犁霍爾果斯市3日通報新增2例本土無症狀感染者，為一對母女。由於新疆久未出現本土疫情，又正值十一長假旅遊旺季，官方立即啟動應急響應，包括大範圍航班取消、遊客暫無法離開等。隨後，這對母女的男性家庭成員也於5日被確診為新冠肺炎。