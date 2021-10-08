最美的「中國紅」 十一旅遊掀熱潮

遊客在中共第一次全國代表大會紀念館前拍照留影。（新華社）

「如果信念有顏色，那一定是中國 紅！」國慶假期，中國各地遊客在紅色旅遊中，紛紛厚植家國情懷。機構報告顯示，紅色旅遊持續升溫，越來越多的年輕人參與到紅色旅遊中。去哪兒網統計顯示，國慶假期訂購紅色旅遊產品的遊客中，25歲以下群體佔比近20%，創近年新高。

紅色旅遊升溫，遊客在貴州省遵義市遵義會議會址參觀。（新華社）

今年5月，文化和旅遊部聯合中央宣傳部、中央黨史和文獻研究院、國家發展改革委推出「建黨百年紅色旅遊百條精品線路」，包括52條「重溫紅色歷史、傳承奮鬥精神」主題線路，20條「走近大國重器、感受中國力量」主題線路，28條「體驗脫貧成就、助力鄉村振興」主題線路。這些線路成為人們國慶假期「按圖索驥」的紅色「導遊圖」。

在延安革命紀念館中，一群來自江甦的遊客正聚精會神地聽著講解。 「紀念館中的許多珍貴展品，帶我們重溫那段艱苦卓絕的歷史，彷彿讓人身臨其境。」遊客李先生說。

上海出台紅色旅遊發展相關指導意見，提出到2025年，上海將成為全國紅色旅遊發展高地、紅色旅遊融合發展典範、最具吸引力的紅色旅遊目的地之一。

浙江嘉興創新紅色旅遊發展思路，挖掘紅色文化旅游資源，完善文化旅遊創意產品，推出「紅船精神」百年百景主題遊線，讓遊客盡覽紅色嘉興。

廣西高度重視紅色旅遊工作 ，完成一批革命舊址維修保護工程、革命文物安防工程和紅色文化重點文物保護單位環境整治工程，設立了紅色文化旅遊研究與傳播基地等機構。

中國旅遊研究院院長戴斌表示，未來各地還將進一步增強紅色景區和紀念場館的開放度和便利性，依托沉浸展現、情感互動等形式，通過今昔對比讓遊客感知時代變化，激發愛國熱情。