中科院研發自主水下機器人 完成北極海底科考

中國自主研製的「探索4500」水下機器人，成功完成第12次北極科考。（取材自人民日報）

中國 科學院瀋陽自動化研究所主持研製的「探索4500」自主水下機器人（以下簡稱，「探索4500」），近日在第12次北極科考中，成功完成北極高緯度海冰覆蓋區科學考察任務。日前，四名科考人員已隨「雪龍」號科考船返回。這是中國首次利用自主水下機器人在北極高緯度地區開展近海底科考應用，對北極洋中脊多圈層物質能量交換及地質過程的探索和認知，提供了重要數據資料。

人民日報報導，針對此次北極科考工作 區高密集度海冰覆蓋的特點，科研團隊創新性地研發了聲學遙控和自動導引相融合的冰下回收技術，克服了海冰快速移動和回收海域面積狹小給水下機器人回收帶來的挑戰，確保水下機器人在密集海冰覆蓋區的北極高緯度海域連續下潛成功，並全部安全回收。

在科考應用中，「探索4500」成功獲取了近底高分辨多波束、水文及磁力數據，為超慢速擴張的加克洋中脊地形地貌、岩漿與熱液活動等北極深海前沿科學研究提供了一種最為先進的探測技術手段。

瀋陽自動化所副所長李碩指出，近些年來，瀋陽自動化所一直致力推動水下機器人的譜系化發展，極地科考一直是水下機器人發展的重要方向，先後有四種類型六台套水下機器人參加了八次極地科考，為水下機器人在極地應用做出了重要貢獻。