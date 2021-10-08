我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

中科院研發自主水下機器人 完成北極海底科考

中國新聞組／北京8日電
中國自主研製的「探索4500」水下機器人，成功完成第12次北極科考。（取材自人民日報）
中國自主研製的「探索4500」水下機器人，成功完成第12次北極科考。（取材自人民日報）

中國科學院瀋陽自動化研究所主持研製的「探索4500」自主水下機器人（以下簡稱，「探索4500」），近日在第12次北極科考中，成功完成北極高緯度海冰覆蓋區科學考察任務。日前，四名科考人員已隨「雪龍」號科考船返回。這是中國首次利用自主水下機器人在北極高緯度地區開展近海底科考應用，對北極洋中脊多圈層物質能量交換及地質過程的探索和認知，提供了重要數據資料。

人民日報報導，針對此次北極科考工作區高密集度海冰覆蓋的特點，科研團隊創新性地研發了聲學遙控和自動導引相融合的冰下回收技術，克服了海冰快速移動和回收海域面積狹小給水下機器人回收帶來的挑戰，確保水下機器人在密集海冰覆蓋區的北極高緯度海域連續下潛成功，並全部安全回收。

在科考應用中，「探索4500」成功獲取了近底高分辨多波束、水文及磁力數據，為超慢速擴張的加克洋中脊地形地貌、岩漿與熱液活動等北極深海前沿科學研究提供了一種最為先進的探測技術手段。

瀋陽自動化所副所長李碩指出，近些年來，瀋陽自動化所一直致力推動水下機器人的譜系化發展，極地科考一直是水下機器人發展的重要方向，先後有四種類型六台套水下機器人參加了八次極地科考，為水下機器人在極地應用做出了重要貢獻。

中國 工作

上一則

港府再DQ16名泛民區議員 累計300人失議席

下一則

神舟13已就發射位置 將載女太空人首駐天宮

延伸閱讀

冬天要來了 黑龍江漠河已經降雪

冬天要來了 黑龍江漠河已經降雪
好康報您知／168超市（168 Market）

好康報您知／168超市（168 Market）
姚安娜蹭姊熱度？PO文寫錯「祖國」遭網酸

姚安娜蹭姊熱度？PO文寫錯「祖國」遭網酸
民生用電也停 瀋陽號誌罷工「大塞車」 商鋪點蠟燭營業

民生用電也停 瀋陽號誌罷工「大塞車」 商鋪點蠟燭營業

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」