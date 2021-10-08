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諷習近平？王岐山密友微博「豬頭照」引揣測

中國新聞組／北京8日電
胡舒立在微博轉發旗下媒體關於「豬頭」的文章和圖片，被輿論認為是在影射習近平。（取材自微博）
胡舒立在微博轉發旗下媒體關於「豬頭」的文章和圖片，被輿論認為是在影射習近平。（取材自微博）

中國司法部前部長傅政華近日突然落馬引發北京中央權鬥揣測，消息公布當日，「財新」掌舵人胡舒立突然發出「豬頭」微博和圖片，被外界解讀為影射中共總書記習近平

自由亞洲電台報導，中共當局日前突然宣布對傅政華涉嚴重違紀違法進行調查。當天下午3時多，「財新網」掌舵人胡舒立在微博上轉發了一篇介紹豬頭飲食的文章，這篇介紹中華飲食的文章中出現了耐人尋味的「戰略夥伴關係」字眼，頗引人遐想。而被傳與國家副主席王岐山關係密切的胡舒立，轉發文章時還配發一排吊起的「豬頭」照片，被外界解讀為影射、暗諷習近平。

胡舒立是中國最知名的傳媒人，在習近平上位後，《財新》成為中共反腐的風向標。

文章來自「財新網Mini」中的生活欄目，作者署名汪朗。文章在引言中寫道：豬頭如果做得好，還是相當可吃的。豬頭不受待見，與人們的觀念很有關係。背負著這等惡名，一般人誰還願意在餐桌上與其建立戰略夥伴關係。

目前胡舒立的微博已刪除，但「財新網」上該文仍然留存。

對此，因支持「八九學運」被迫流亡海外的四通公司前創辦人萬潤南表示，不排除頂著「自由派」光環的胡舒立，繼任志強、許章潤後，以此表達對習近平的不滿情緒。「權鬥肯定是有的，但我對這種宮鬥不是抱太大希望的，那些反對『習豬頭』的人都是貪污腐敗分子。習現在內憂外患，越是內憂外患對獨裁者越有利，讓他所有胡作非為增加了合理性。」

近期，恒大破產事件及中國多地大規模斷電導致民怨沸騰；而曾助力習近平鏟除前中共中央政治局常委周永康勢力的傅政華突然落馬，事件被認為是中共高層內部權鬥已現白熱化趨勢。在此敏感時期，胡舒立的微博引發輿論發酵，甚至有海外自媒體將之解讀為「習近平與王岐山矛盾激化」。

但與胡舒立曾有私交的旅美政治學者王軍濤則說：「我覺得胡舒立不敢吧！王岐山也不敢惹習近平啊。」

胡舒立因「豬頭文」被推上風口浪尖，輿論也表達了對胡舒立有可能遭到習近平整肅的擔憂。2020年初，同樣與王岐山關係密切、中共體制內敢言的「紅二代」任志強，曾發文影射習近平是一個「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」；去年10月，年近70歲的任志強被以多項經濟貪腐罪名判刑18年。

習近平 中共 微博

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