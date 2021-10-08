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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

暗批領導人？曾慶紅姪女發文：屁股決定腦袋的決策…

中國新聞組／北京8日電

中國龍頭民企之一的「花樣年」被曝營運亮起紅燈後，其掌舵人、前中國國家副主席曾慶紅姪女曾寶寶昨日在微博發文稱，「屁股決定腦袋的決策，交給屁股坐得最定的那個」，引發熱議。有學者認為，反映其在中共權鬥中全面敗退，猜測曾寶寶將出讓股份，花樣年或將國企化；也有評論認為，曾寶寶發文是暗批領導人，反映其十分不滿。

自由亞洲電台報導，花樣年遭揭陷債務危機後，曾寶寶日前先在微博貼出「黑暗對峙」的劇照，昨日再發文寫道：「專業的事交給專業人，屁股決定腦袋的決策，交給屁股坐得最定的那個，其他七嘴八舌，致謝不慮。心穩、思沉、專注」，引發外界揣測。

中國金融學者陳有成表示，曾寶寶說「交給屁股坐得最定的那個」，明顯說明她的靠山好像已經靠不住了，花樣年以後可能要拱手讓給公私合營或是被國家所有。曾寶寶的言論是向當局示弱的一種表現，或有意出讓個人持有的花樣年股份。陳有成表示，目前整個中共高層派系鬥爭，已延伸到恒大集團、碧桂園和花樣年等龍頭民企，以及海外上市房企，其產權鬥爭呈現出白熱化，反映中國政府缺錢，又或是欠缺可用於宏觀調控措施的流動性資金。

身為前中國國家副主席曾慶紅姪女的曾寶寶如今風光不在，陳有成表示，現在習近平的整治貪腐運動，實際上是中共政治權力的一場大洗牌。習近平想要打擊的江澤民、李鵬、曾慶紅的這些家族勢力，通過先查其經濟問題，特別在中國各領域的投資、持有的股份，最終把他們從政治影響力版圖徹底除掉。

一名要求匿名的中國時事評論人則表示，曾寶寶竟大膽發文暗批領導人，反映其對當權者十分不滿，而這種不滿看來還將不斷升溫。

另據媒體報導，中國官方出手整頓房企，祭出約束槓桿借貸的政策，使房地產企業再無法輕易舉債解決財務問題，致使房企債務嚴重，財政堪憂。官媒「經濟日報」昨日在評論建議，房企不妨考慮轉做住房租賃業務。評論稱，利用高槓桿、高負債、高周轉開發帶來高風險，這模式難以為繼，「進入住房租賃領域，發展保障性租賃住房，或可成為房企轉型發展的重要方向。」

中國 中共 習近平

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