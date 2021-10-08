「芥菜不是菜」 吉林菜販走綠色通道 要繳過路費

劉姓司機出示正常繳納了23元人民幣過路費的收據。（取材自極目新聞）

吉林一男子日前拉了一車芥菜下高速時，收費站告知芥菜不能走農產品綠色通道，需要繳納過路費，此事引發網友熱議。吉林省高速公路集團有限公司工作 人員次日表示，根據規定，芥菜不享受綠色通道減免政策。

極目新聞報導，現場視頻顯示，在一個高速公路收費站出口處，一輛敞篷貨車上裝滿了芥菜、辣椒、包菜等蔬菜 ，一名身穿防護服的工作人員正在對貨物拍照。一男子稱：「國家規定，拉芥菜不免啊，芥菜不是菜啊，記住了啊。」

據報導，當事司機劉先生表示，日前一早6時33分，他拉了一車蔬菜從吉林懷德去長春市區準備出售。在長春北收費站下高速時，因為他車上有芥菜，不能走綠色通道。經收費站工作人員確認後，他正常繳納了人民幣23元（約3.5美元）過路費。

「芥菜也是地裡長的，難道不是菜嗎？」劉先生表示，當時車上拉了辣椒、蘿蔔、芥菜等多種蔬菜，共2000多斤。他也是第一次拉芥菜，對於芥菜不能走綠色通道一事，他表示不能理解。

吉林省高速公路集團有限公司長春分中心工作人員表示：「芥菜和油麥菜不享受綠色通道減免政策，不是所有菜都免費。」

據了解，綠色通道的全稱是「鮮活農產品公路運輸綠色通道」，車輛運輸的農產品符合《鮮活農產品品種目錄》規定的品類的，在高速公路「綠色通道」即可享受免收過路費，同時給予便利優先通行待遇。記者查詢國務院 發布的《鮮活農產品品種目錄》，芥菜並不在列。