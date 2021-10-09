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伊利酸奶有蟲爬行 她投訴後…連收「死亡威脅」

中國新聞組／北京8日電
網傳視頻顯示，隨著產品包裝被撕開，裡面有幾隻黑色像螞蟻的蟲子在裡面爬行。（取材自上觀新聞）
網傳視頻顯示，隨著產品包裝被撕開，裡面有幾隻黑色像螞蟻的蟲子在裡面爬行。（取材自上觀新聞）

購買零食卻「附贈」了蟲子，投訴舉報後，竟收到死亡威脅？北京鄭女士日前就遇到了這樣的狀況。

鄭女士反映，她9月在伊利新食機食品京東自營旗艦店購買了商品，食用過程中，發現乳酸菌凍乾酸奶裡出現了蟲子。網傳視頻顯示，隨著產品包裝被撕開，裡面有幾隻黑色像螞蟻的蟲子在裡面爬行。

上觀新聞報導，鄭女士隨即聯繫平台客服，經銷商表示最多賠償300元人民幣，但鄭女士要求按照「食品安全法」規定購買價的十倍，即1000元人民幣賠償。經銷商拒絕了鄭女士的要求，並讓鄭女士把有問題的產品寄過去。鄭女士只同意寄過去一部分。

平台客服幫鄭女士退款後，鄭女士將問題食品視頻發布到社交平台。隨後幾天每到凌晨，女子就會收到陌生人的死亡威脅：「再發要你的小命」、「再不刪掉，砍死你」、「別不知好歹，不然殺了你兒子」。

伊利方面回應稱，在發現鄭女士的情況後，公司火速開啟全員排查。經查證，對鄭女士進行網路威脅的並非其公司人士，為了鄭女士的人身安全，該公司願意配合警方調查。

此外，聲明強調，酸奶塊是一款採用fd凍乾技術製作的健康產品，在-30℃至-50℃的低溫環境中把酸奶速凍，並在真空中讓冰直接昇華，最終留下好吃健康的酸奶塊。在沒有空氣、水分的低溫環境下，蟲子、蟲卵無法存活。該公司已追溯該批次產品，並檢測同批留樣，各項指標均合格。

同時，該公司也希望鄭女士將其一起所買的產品送三方權威機構核查檢驗，一定負責到底。

鄭女士將問題食品視頻發布到社交平台，隨後幾天都收到陌生人的死亡威脅。（取材自上觀...
鄭女士將問題食品視頻發布到社交平台，隨後幾天都收到陌生人的死亡威脅。（取材自上觀新聞）

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