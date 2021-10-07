讓你摔碗、吶喊發洩… 「解壓館」掀新商機

解壓館成為許多年輕人釋放壓力的新管道。（取材自官網）

中國 近年興起一種名為「解壓館」的商機，集合了遊戲、運動、VR、影音、拍照等娛樂的場所，還可以摔碗、吶喊、尖叫，吸引許多年輕人上門消費。

根據「豹變」的專題報導，北京 、上海、廣州等一線城市近期流行起「解壓館」，正如近年火爆的密室逃脫、劇本殺一樣，獲得不少年輕人捧場，想要藉由在裡面玩鬧、吶喊來告別煩惱。

據了解，多數解壓館門票價格在50至150元（人民幣．下同）間，以北京一間解壓館為例，囊括了36個項目，包括射箭、蹦床、保齡球、投籃、星空水床、分娩體驗、吶喊屋、摔碗屋甚至賽車遊戲機等，猶如一個小型的遊樂場。

不過除了射箭、保齡球等運動項目，以及旨在宣洩的摔碗、砸瓶、吶喊等活動，真正能幫助顧客釋放壓力的項目其實並不多。據報導，解壓館往往會把更多心力花在「顏值」上面，如擺放一個放滿金幣的浴缸、在塗滿粉色的牆上寫上諸如「腦袋空空，想要放空」等文字，把現場打造成網紅「打卡」聖地。

工作 人員表示，解壓館在周末或是節假日時生意特別好，日均客流量有超過100人，一些熱門項目或需要排隊等候。收入方面，每月節假日、週末的收入至少11萬元，日常的收入則在約莫5萬至7萬元，可見商機龐大。

不過也有遊客表示，解壓館更像是運動館和遊戲館的雙拼版，但提供的項目都顯得簡單而粗糙。至於解壓館能否成為長期的生意，報導認為還是要再觀察一段時間，又指許多解壓館都不敢加大成本，「再好的解壓館都不能貴，貴了真的不解壓」。