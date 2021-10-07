「伴寵師」暴紅 到府餵寵物陪玩…律師提醒有風險

有養寵物要出遠門時，愈來愈多人選擇雇用「伴寵師」親自到家餵食寵物。（中新社）

你聽過「伴寵師」嗎？家中有養寵物的人要出遠門時，除了將寵物寄託給寵物旅館 ，也愈來愈多人選擇雇用「伴寵師」親自到家餵食寵物、陪伴寵物。然而，有律師提醒，飼主購買此類服務時，要小心個人財產和私隱。

綜合媒體報導，一位在南京工作 的漆女士表示，過去出遠門都會找提供伴寵服務的商家上門餵貓，但今年十一假期要預約服務時，卻被告知十一期間的服務最好提前一周以上預約，足見這項服務的熱門程度。最後漆女士找了其他店家，並購買了三次上門伴寵服務，每次40分鐘，收費90元。

伴寵服務的價格，會依據上門地址、日期，以及家中寵物數量而有所調整。一般情況下，一次伴寵服務包括餵食、換水，清理貓砂、陪伴寵物玩耍、觀察寵物情況等。在服務過程中，伴寵師會與飼主實時溝通，有商家會在結束後提供報告，內容包括服務照片、寵物照片等。

不過，讓陌生人進家門還是有一定的風險。南京鐘山明鏡律師事務所的律師呂金豔表示，購買此類服務有一定的財產損失和隱私 洩露的隱患，若一定要購買，就要盡量挑選口碑好、較為正規的服務商家。若因為伴寵師在過程中造成飼主損失，例如房門未關導致遭小偷等，商家需要承擔一定的賠償責任。

至於寵物若因為照顧不周而生病甚至死亡的話，呂金豔說，這種法律責任比較難認定，因為幾天、一周的短時間照顧難以歸咎其責任，也難以判定其有賠償責任。

漆女士說，正規的伴寵商家在確定訂單時會向她發送服務協議，載明服務內容和時間，也會事先詢問飼主寵物的名字、個性與飲食禁忌等。

一間提供伴寵服務的商家表示，他們共有80位伴寵師，平均學歷為本科和大專，全部應聘者都有養貓經驗，其中不乏有獸醫、動物研究員、寵物美容師等專業人士，大多都是趁假期做兼職。