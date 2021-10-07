我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

1.5元票價接地氣… 武漢百年輪渡火了 網紅打卡熱點

中國新聞組／北京7日電
十一假期中，遊客在武昌中華路碼頭乘坐過江輪渡。（取材自武漢晚報）
十一假期中，遊客在武昌中華路碼頭乘坐過江輪渡。（取材自武漢晚報）

每天平均接待遊客8萬人次，其中近半為外地遊客，更有人往返連坐四班來打卡。十一假期，有120多年歷史的湖北武漢中華路—江漢關輪渡，成為武漢最具人氣網紅打卡點之一。1.5元人民幣（約0.2美元）的輪渡票價，更讓很多外地遊客誇讚「實惠」，網友說，「實惠的武漢輪渡才是武漢人的生活，感覺更接地氣。」

武漢晚報報導，十一假期開始以後，中華路—江漢關成為武漢長江兩岸最繁忙的碼頭，排隊的客流從登船口綿延至碼頭外街道。為應對比平時猛增一倍的客流，中華路—江漢關輪渡線路迅速「擴軍」，從兩班對開、20分鐘一班，增至六班對開、即到即走，大約五、六分鐘就能開行一班船。十一期間，這條輪渡線路日均接待量達8萬人次，其中近一半是外地遊客。

武漢輪渡為啥這麼火？優質體驗、優質線路和優惠價格是主因。「人生建議一定要來一次武漢，一定要在武漢輪渡上看一次日落」、「欣賞長江燈光秀最佳角度，武漢輪渡超級讚」…輪渡航行在大江上，兩岸黃鶴樓、長江大橋、龜山電視塔、晴川橋等景觀林立，大江日落美景更是讓遊客讚不絕口。

絕佳的線路安排也成為輪渡大受歡迎的原因。「逛過黃鶴樓、長江大橋和戶部巷，特地到中華路體驗輪渡，一路直達江漢關，晚上去打卡吉慶街。」來自荊州的杜先生一家三口早早做好了旅遊攻略。中華路—江漢關輪渡一頭牽起武昌景點最富集的黃鶴樓、革博片區，一頭連接江漢路、中山大道老漢口歷史風貌區，使隔江相望的兩大文化旅遊片區快速接駁，串聯起一條城市魅力的黃金遊線。

輪渡公司表示，下一步將打造更多綠色環保遊船，同時提升遊船品質、增強文化內涵，讓遊客獲得更好的體驗感。

武漢

上一則

攝影者求美圖 掛鼠屍誘拍野保禽 與鳥友爆衝突

下一則

家長挺不住 十一長假成防小孩沉迷遊戲政策挑戰

延伸閱讀

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

袒胸露乳出門？網紅Chiara的「金剛奶」新衣超特別

袒胸露乳出門？網紅Chiara的「金剛奶」新衣超特別
14特大城 杭州房價最高哈爾濱最低 長沙買房最輕鬆

14特大城 杭州房價最高哈爾濱最低 長沙買房最輕鬆

YouTube訂閱最高中文網紅 李子柒「停更」2個月 引猜測

YouTube訂閱最高中文網紅 李子柒「停更」2個月 引猜測

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文