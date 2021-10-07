1.5元票價接地氣… 武漢百年輪渡火了 網紅打卡熱點

十一假期中，遊客在武昌中華路碼頭乘坐過江輪渡。（取材自武漢晚報）

每天平均接待遊客8萬人次，其中近半為外地遊客，更有人往返連坐四班來打卡。十一假期，有120多年歷史的湖北武漢 中華路—江漢關輪渡，成為武漢最具人氣網紅打卡點之一。1.5元人民幣（約0.2美元）的輪渡票價，更讓很多外地遊客誇讚「實惠」，網友說，「實惠的武漢輪渡才是武漢人的生活，感覺更接地氣。」

武漢晚報報導，十一假期開始以後，中華路—江漢關成為武漢長江兩岸最繁忙的碼頭，排隊的客流從登船口綿延至碼頭外街道。為應對比平時猛增一倍的客流，中華路—江漢關輪渡線路迅速「擴軍」，從兩班對開、20分鐘一班，增至六班對開、即到即走，大約五、六分鐘就能開行一班船。十一期間，這條輪渡線路日均接待量達8萬人次，其中近一半是外地遊客。

武漢輪渡為啥這麼火？優質體驗、優質線路和優惠價格是主因。「人生建議一定要來一次武漢，一定要在武漢輪渡上看一次日落」、「欣賞長江燈光秀最佳角度，武漢輪渡超級讚」…輪渡航行在大江上，兩岸黃鶴樓、長江大橋、龜山電視塔、晴川橋等景觀林立，大江日落美景更是讓遊客讚不絕口。

絕佳的線路安排也成為輪渡大受歡迎的原因。「逛過黃鶴樓、長江大橋和戶部巷，特地到中華路體驗輪渡，一路直達江漢關，晚上去打卡吉慶街。」來自荊州的杜先生一家三口早早做好了旅遊攻略。中華路—江漢關輪渡一頭牽起武昌景點最富集的黃鶴樓、革博片區，一頭連接江漢路、中山大道老漢口歷史風貌區，使隔江相望的兩大文化旅遊片區快速接駁，串聯起一條城市魅力的黃金遊線。

輪渡公司表示，下一步將打造更多綠色環保遊船，同時提升遊船品質、增強文化內涵，讓遊客獲得更好的體驗感。