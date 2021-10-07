我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

抄襲、監管下 中國自媒體：「愛國」成廉價安全選擇

中國新聞組／北京7日電

共青團中央日前對自媒體主播爭相以「愛國」賺點閱，卻相互抄襲台詞嚴加批判，引發注意。有中國影視工作者認為，在創意易遭抄襲及監管尺度下，「愛國」便成為廉價安全的選擇。

中央社報導，這名不願具名的影視工作者直言，外界切勿認為共青團開始轉變風向「反對愛國」，只是反對用「低劣的手段」愛國，更不能與近來在中國市場上映的幾部「愛國大片」相提並論。

他表示，自媒體人用上述僥倖心態製作節目，自然會說出「隔著黃海前方200米就是日本」的笑話，對官方灌輸「愛國」教育反而不利，就會出現「做愛國生意」不成，反而「被鐵拳打擊」的下場。

共青團中央9月29日以「愛國生意當休矣」為題發表文章，並列舉幾部愛國台詞完全抄襲，幾乎一字不改的自媒體影片為例說，其中有人獲得了50多萬的點贊量，不少網友被故事感動，留下數萬條留言。不少網友表示，已經看了好幾個文案一模一樣的影片。

文章嚴詞批判說，這些自媒體人為了博取眼球，編造著「愛國流量故事」，把愛國變成一場「廉價的買賣」，消費人們的愛國情懷，令人不恥。

綜合網路訊息，這些「愛國」自媒體短片的起源，是一名自媒體人自稱位在邊界的江邊，準備架起手機及腳架自拍時，50公尺停著一輛邊防特警車，一名邊防士兵上前「暖心提醒」，疫情期間「對方特別敏感」，架起腳架易遭對方誤解，之後便有四名邊防士兵排成一排站在他身後，保護他自拍影片，讓他十分感動。

然而，此後便有多名自媒體人，在公園、路旁甚至室內自拍影片，卻都說自己「下午位在江邊拍視頻」。更有甚者，一名男性自媒體人指著背後說，「我們這裡是中日邊境線，隔著一片黃海，前方200公尺就是日本」。這段影片，日前在中國網路上廣為流傳，成為網友一大笑柄。

中國 工作 日本

上一則

床有鼠屎、連景區大門都沒看到… 33遊客囧遊九寨溝

下一則

湖南夫婦好心供吃住、幫找工作 1歲兒竟被鄰居抱走

延伸閱讀

全球最會自拍大猩猩病逝 在保育員懷裡嚥下最後一口氣

全球最會自拍大猩猩病逝 在保育員懷裡嚥下最後一口氣
「像與世隔絕6小時」臉書大當機 問題出在路由器

「像與世隔絕6小時」臉書大當機 問題出在路由器
林志玲中秋秀自拍 跨海祝福仙氣爆棚

林志玲中秋秀自拍 跨海祝福仙氣爆棚
烏克蘭東部爆發衝突 軍方證實士兵3死10傷

烏克蘭東部爆發衝突 軍方證實士兵3死10傷

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文