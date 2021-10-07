抄襲、監管下 中國自媒體：「愛國」成廉價安全選擇

共青團中央日前對自媒體主播爭相以「愛國」賺點閱，卻相互抄襲台詞嚴加批判，引發注意。有中國 影視工作 者認為，在創意易遭抄襲及監管尺度下，「愛國」便成為廉價安全的選擇。

中央社報導，這名不願具名的影視工作者直言，外界切勿認為共青團開始轉變風向「反對愛國」，只是反對用「低劣的手段」愛國，更不能與近來在中國市場上映的幾部「愛國大片」相提並論。

他表示，自媒體人用上述僥倖心態製作節目，自然會說出「隔著黃海前方200米就是日本 」的笑話，對官方灌輸「愛國」教育反而不利，就會出現「做愛國生意」不成，反而「被鐵拳打擊」的下場。

共青團中央9月29日以「愛國生意當休矣」為題發表文章，並列舉幾部愛國台詞完全抄襲，幾乎一字不改的自媒體影片為例說，其中有人獲得了50多萬的點贊量，不少網友被故事感動，留下數萬條留言。不少網友表示，已經看了好幾個文案一模一樣的影片。

文章嚴詞批判說，這些自媒體人為了博取眼球，編造著「愛國流量故事」，把愛國變成一場「廉價的買賣」，消費人們的愛國情懷，令人不恥。

綜合網路訊息，這些「愛國」自媒體短片的起源，是一名自媒體人自稱位在邊界的江邊，準備架起手機及腳架自拍時，50公尺停著一輛邊防特警車，一名邊防士兵上前「暖心提醒」，疫情期間「對方特別敏感」，架起腳架易遭對方誤解，之後便有四名邊防士兵排成一排站在他身後，保護他自拍影片，讓他十分感動。

然而，此後便有多名自媒體人，在公園、路旁甚至室內自拍影片，卻都說自己「下午位在江邊拍視頻」。更有甚者，一名男性自媒體人指著背後說，「我們這裡是中日邊境線，隔著一片黃海，前方200公尺就是日本」。這段影片，日前在中國網路上廣為流傳，成為網友一大笑柄。