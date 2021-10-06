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大草原點餐 25元燒賣運費584元 騎手飆202公里送達

中國新聞組╱北京6日電
網紅「寶魯日」連續叫了幾次外送，都是由同一個外送員送達。(取材自YouTube)
網紅「寶魯日」連續叫了幾次外送，都是由同一個外送員送達。(取材自YouTube)

中國幅員遼闊，近日有網紅突發奇想，在內蒙古草原透過外送平台點外賣，沒想到還真的有人接單，只是這外送時間不僅漫長，費用還比餐點費用高。

來源：YouTube

有意思的是，即便換了一個外賣平台點，來到現場的也是同一位外送員，該名外送員表示「這個草原沒人跑」，詼諧逗趣的反應引發不少網友熱議。

香港01報導，蒙古族網紅「寶魯日」是烏拉特草原的一名遊牧民族，常在社交平台中分享草原的美景與美食，日前他拍攝了一系列在草原點外送的短視頻，一開始在外送App點了份25元(人民幣，下同)燒賣，未料很快就有外送員接單。

報導稱，「寶魯日」在中午11時48分點餐，近4個小時後餐點才送達，而且584元的高昂配送費是餐點價格的23倍，原來是配送距離長達202公里。「寶魯日」表示：「還挺好吃，就是有點冷了。」

隨後幾日，「寶魯日」又在外送App點了火鍋、麻辣燙、小龍蝦、奶茶等外送，有趣的是，都是同一外送員送餐。

這段視頻引發網友關注，「草原這麼大還能送外送，也夠神的」、「不知道外送小哥回去路上車還有沒有電」、「又一次刷新了人們對草原的認知，新一代的草原人」、「想去給你當跑腿了，跑一趟那麼貴」、「一個敢點，一個敢接」。

網紅實測大草原點外賣，外送時間不僅漫長，費用還比餐費高23倍。(視頻截圖）
網紅實測大草原點外賣，外送時間不僅漫長，費用還比餐費高23倍。(視頻截圖）

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