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罰不怕？街頭又見辱華車貼 網路花錢就能訂製

中國新聞組╱北京6日電
罰不勝罰，多地街頭又見辱華車貼。(取材自極目新聞)
罰不勝罰，多地街頭又見辱華車貼。(取材自極目新聞)

江蘇南通、河南鄭州、遼寧盤錦近日連續出現涉辱華的「精日」車貼，汽車貼著它們招搖過市，引發當地市民和網友憤怒；雖然車主因此遭到警方處罰，但是罰不勝罰，網路商家表示可以訂製類似車貼，因此街上還是屢見不鮮。

來源：YouTube

極目新聞報導，9月27日，江蘇一輛私家車貼著「必勝！日本總軍區731部隊」字樣，在大街上招搖過市，尹姓駕駛隨即遭警刑拘15天。

9月29日，鄭州又有一輛私家車貼著「神風」字樣和日本軍旗圖案的車貼，後來車主到交警隊主動將日本軍旗標識撕下，目前這名車主及車輛都被警方扣留。

10月1日，網友舉報一輛貼著「支那製造」、「武運長久」辱華字樣的私家車，行駛在遼寧省盤錦市街頭。當晚警方即將車扣押。據悉，張姓駕駛已被處以15日拘留，並處1000人民幣罰款。

據報導，「武運長久」是二戰期間日軍用語，這四個字也曾在日本國旗上出現；「神風」指的是日本二戰期間執行自殺式襲擊的神風特攻隊。

對於上述車主行為，不少網友表示憤怒，「有病，還病得不輕」、「應該給他們上上課」，同時建議應該查車貼的賣方者，從源頭整治。

報導說，大部分商家表示不售賣類似車貼，但也有網路店鋪表示可以訂製，而且防水防曬，可持續使用兩年。

武漢大學教授尚重生認為，頂著「辱華」車貼招搖過市，無論無意或有意，都十分不妥當。律師吳正平說，如果車主是從公開渠道購買，那麼監管部門有權對賣方處罰。

罰不勝罰，多地街頭又見辱華車貼。(取材自極目新聞)
罰不勝罰，多地街頭又見辱華車貼。(取材自極目新聞)

日本 鄭州 河南

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