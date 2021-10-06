農村剩男多 湘縣府搭相親平台、限高額彩禮解決娶妻難

農村娶妻難引發各界關注，湖南近日鼓勵女性留鄉，除了搭建相親平台，還推出簡化落戶程序。圖為示意圖。(取材自微博)

農村大齡男子娶妻難的問題，曾驚動下鄉考察的李克強 總理，繼廣西陸川縣要求統計單身漢數目後，湖南湘陰縣政府近日提出建議，鼓勵女性留在家鄉，除了搭建相親平台，還推出簡化投靠手續，方便婚後隨對方落戶。新聞一出就登上熱搜榜，網友一片叫好。

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國務院總理李克強上月赴廣西玉林、南寧考察，走進甘蔗田與蔗農交談，問農民還要反映什麼，一名女農說：「農村娶媳婦太難了！」語畢引發李克強與陪同官員大笑。李克強當時表示，要「把群眾盼望的事情辦好」。隨後，中央就下發通知，要求有關單位要針對「農村青年找不到媳婦的困難」提出對策和建議。

澎湃新聞報導，其實農村青年擇偶難由來已久，廣西社科院一名學者表示，在城市化過程中，農村女青年與男性一樣，多進城尋找工作 。城市社會讓女性的社會性別意識覺醒，也提高了擇偶標準。

報導稱，繼廣西陸川縣要求統計單身漢後，湖南湘陰縣政府近日也嘗試改善農村嫁娶環境，比如限制高額彩禮等手段，提高農村男性收入，間接抬高他們在婚戀市場的優勢；簡化落戶程序；又比如創造官方相親平台，為交友提供機會；同時教育和引導女青年熱愛家鄉，鼓勵她們留在家鄉，努力降低農村男女青年失調的比例等。

當局稱會做好就業 工作，提高收入水平，對城鄉男女青年開展多種形式免費就業技能培訓。

湘陰鼓勵女性留鄉的消息傳出後，有網友稱「逐步摒棄農村結婚的繁雜儀式和昂貴的彩禮聘金」是找到問題的癥結了，不過也有網友反問：「你這算勸我放棄當皇后的夢嗎？」亦有網友不滿稱，政策是「成績差的人太多，為了不讓分數太懸殊，老師讓高分的學生故意考低分，以求平衡」。

其實農村男性娶老婆難，已經是一個結構性現象。湘陰縣政府嘗試改善農村嫁娶環境舉措，確實能在一定程度上幫助到一些人，但如果要問，這些行政幫扶能不能徹底讓男青年變「吃香」，鼓勵女青年留在家鄉真能留得住？只怕還是要打一個大問號。