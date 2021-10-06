翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

物理學家楊振寧日前喜迎百歲壽辰，清華大學為他舉行生日宴，楊振寧在妻子翁帆的攙扶下現身，夫妻十指緊扣，鶼鰈情深。隨後，在十一期間，楊振寧一家的合影罕見流出，笑容燦爛的「一家五口」吸引不少人關注及祝福。

網易頻道「八卦寶寶」報導指出，今年45歲的翁帆與楊振寧結婚17年，兩人婚後恩愛，曾到美國 以及中國香港 生活，2019年返回北京 入住清華園至今。楊振寧在清華大學發表長達十分鐘的演講，除了需要使用拐杖之外，他耳聰目明、身體也沒有其他毛病。

翁帆透露，其實楊振寧還想走遍全球，但奈何身體再健康，也不適宜長途旅行，這是楊振寧的遺憾。

出生於1976年的翁帆比楊振寧先生的三個孩子都要小，外界一直好奇，翁帆這個繼母會怎麼跟楊振寧的子女相處，也許，翁帆與楊振寧聯合編著的《晨曦集》能夠告訴大家答案。據報導，楊振寧的兩子一女都生活在美國，三個孩子偶爾回國探望父親，較少與楊振寧一同生活，事實上，翁帆婚後只需照顧丈夫即可，她不用處理複雜的家庭關係。

楊振寧的三個孩子都很優秀，楊光諾是電腦工程師，楊光宇是化學家，楊又禮從事醫生工作。

報導指出，楊振寧在《晨曦集》裡面公開了一張全家福，那是一張珍貴的照片，拍攝於2018年，地點是三峽。楊振寧在翁帆的陪伴下與兩個兒子楊光諾、楊光宇、女兒楊又禮、侄子楊鐳合影，一家人笑得特別開懷。

雖然楊振寧只公開了這樣一張全家福，但從他們臉上的笑容就能猜到這家人和諧快樂的相處模式。

據了解，翁帆與楊振寧婚後居住最長時間的地方是香港。

翁帆筆下的丈夫，對物質沒有任何欲望，兩人在港長期開著一輛十多年的老車，常常開到一半，空調就會失靈，當初翁帆曾覺得難熬，但現在想起來，都是美好而特別的回憶。

後來，在秘書的多次要求下，楊振寧才換了一輛新車，此時距離他上一次買車已經過去17年。

報導說，翁帆表示，楊先生第一次請她吃飯，去的是香港西貢郊區海灣邊上的一家港式餐廳，桌子面朝大海，吃飯時可以聞到海水的味道。

結婚之後，這家餐廳成為了翁帆夫婦最常去的約會地點，只要有空，他們就會到該餐廳吃飯，享受寧靜的時光。

報導稱，在翁帆的文章裡面，楊振寧是勇於冒險的「老頑童」，他直到85歲之後才將開車的任務交給翁帆，在此之前，他在香港開車曾遇過危險，差點跟一輛大巴相撞，很多親友都勸楊振寧不要再開車，但他樂在其中，遲遲不肯放棄這樣的樂趣。

外界總在猜測，楊振寧會給翁帆留下多少財產，用金錢來衡量兩人關係。

從翁帆的文章看來，這對夫妻的生活簡單純粹，兩人的物欲都不強，翁帆婚後這些年的經歷與體驗，已經成為她人生最大的財富，比金錢珍貴得多。