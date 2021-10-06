北京觀察／媛媛不絕到源源不絕 網熱議2大現象

中國網路出現「病媛」歪風，造假味道十足。（取材自微博）

連日來中國 社會和經濟領域風起雲湧，大半個中國電荒引來各種哀聲嘆氣，而公安部副部長孫力軍和前司法部長傅政華兩大酷吏之案，則帶出不少津津樂道。於此，本來會引起熱議的兩大現象，即「媛媛不絕」與 「源源不絕」，略被遮掩。

所謂「媛媛不絕」，是個社會現象，也是個經濟議題，那來自中國醫療部門屬下的「健康時報」，刊文痛批「病媛」現象，指責一些女人穿著病號服、化著精緻妝容，躺在病床上，在網路上聲稱自己患有癌症、憂鬱症等疾病。其實這些「病媛」不是無病呻吟的林妹妹（意指紅樓夢的林黛玉），她們是以病狀換流量，托成網紅，然後可以變現利益。

被批的「病媛」，其實來自「佛媛」。那是再早一點，北京 一家突然活躍的官媒，罕有刊文怒批「佛媛」現象，指一波所謂名媛搖身一變，開始「吃齋念佛」，在廟裡穿行，一邊打坐修行，一邊刷流量賣名牌，把佛門凈地變得物欲橫流。

在「病媛」、「佛媛」流行前，最早冒起的是「名媛」，那主要是吃穿用都要名牌，在網上不斷曬自己去高檔飯店、乘豪車之類的行徑，北京一名女大學生以身相試，變身「名媛」，結果有21天不用掏一分錢好吃好喝的經歷。

在「媛媛不絕」下，中共 中央機關報旗下的人民網，也大批「媛」現象，說「不以規矩，不能成方圓。無論什麼媛，都應該遵守法律，尊重公序良俗，都應該保有基本的是非底線。如果為了在平台上走紅而劍走偏鋒，這樣的流量是毒流量，這樣的人越紅就越有危害。」

在社會笑議「媛媛不絕」的同時，經濟界注意到 「源源不絕」現象，即9月底的數日間，官方不斷公布金融界貪官被查處的消息，其中最熱議的，是中國銀保監會法規部的一級巡視員蔡江婷。所謂巡視員，是官方部門在官位不夠時開出的虛位，一級巡視員的意思相當於正局長。蔡江婷長期在人行和原銀監會任那種官不大權不小的處長。這次她在57歲被抓，傳說是與內蒙古金融大案有關。

而在蔡江婷案公布前後，又有前四川省銀保監局副局長、包商銀行接管組副組長的李國榮，在其被調查兩個月後被抓起來。接著宣布的有中國農業銀行河北省分行原中共黨委副書記、副行長王振林涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。同一天還宣布，人行哈爾濱中心支行貨幣金銀處原處長柳家順，被抓起來接受調查。

如此「源源不絕」，不查不知道，一查嚇一跳，原來近期有一大堆中央級金融機構的官員被抓捕，其中包括國家開發銀行黨委委員、副行長何興祥，中國農業發展銀行河南省分行原黨委副書記、副行長楊百路，交通銀行遼寧省分行副行長于化源等等。

如此大面積、高烈度地抓捕中央級金融機構官員，當然不只是反腐持續深化、查辦案件不斷拓展深度和廣度那麼簡單。金融圈中朋友說，這主要是本屆中共中央第八輪巡視，展開對25家大型中央金融機構的中共黨委黨組，展開巡視作業。而一聽這回巡視名單，排在前頭的就是中國人民銀行。這大概叫事前開刀，震懾一方吧。

中共中央巡視中央級金融機構，也不只是按例而行，或者說排隊輪都輪到了。中共中央紀委書記趙樂際9月中旬專門到金融反腐風暴中心內蒙古，在當地主持召開座談會時說，要堅定不移懲治金融、國企、政法、糧食購銷等領域腐敗問題。注意，金融反腐排到了第一位。

還值得注意的是，8月中旬的中共中央財經委員會第十次會議，提了個新口號，叫統籌做好重大金融風險防範化解工作，一體推進懲治金融腐敗和防控金融風險。