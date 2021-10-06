十一 好焦慮…車充電1小時 先排隊4小時

十一黃金周連假，各地擠滿出遊人潮，有人充電一個小時卻要排隊四小時，八小時車程，竟花了16小時才開到家。（視頻截圖）

十一黃金周國慶連假，各地擠滿出遊人潮，新能源車出行量也大增，卻讓車主「充電焦慮症」上身。有人充電一個小時卻要排隊四小時，八小時車程，竟花了16小時才開到家，有網民稱，他跟朋友一起回家，他都到家了，「朋友還在高速上面排隊充電。」更有傳出車主們為了省電不敢開空調和為充電樁打架的新聞。

國家電網聲稱，今年十一假期，高速公路每日的充電量創下歷史新高，比平日多了近四倍，造成新能源車排隊充電不便。

來源：YouTube

不少新能源車車主遭遇出遊的尷尬，一名從深圳回湖南的新能源車女車主稱，在耒陽服務區給車充電時，花了五個小時時間，由於充電的人太多，她還勸退了幾輛私家車。「當時查了導航，不塞車了，我才臨時決定回家的，一路上也走得比較通暢，到了耒陽服務區的時候，必須得充點電了，結果到了充電站，特別多的車在那裡排隊。」

她表示，這四個小時裡，連洗手間都不敢上，因為怕被插隊。當時在排隊的車有20幾輛，我算了，至少要排隊三個小時以上，把我後面好多車都勸退了。

隨著上路的新能源車暴增，各種充電焦慮症的短視頻，近日在社交平台廣為傳播。一則視頻顯示，在一台充電樁前，幾名成年人大打出手。其中一名男子緊緊抱住充電槍不肯放手，為避免充電槍不被搶走甚至不惜躺倒在地上。

另一則視頻拍攝於壅堵的路面，從後車視角看去，前面一輛新能源車的司乘人員全部坐在路邊。據拍攝者解說，這家人擔心堵車，新能源車的電池撐不住，沒敢開空調，坐在路邊乘涼。

也有網友表示，親眼目睹過電動車 因為電量不足在高速公路上拋錨，被拖車拖走的案例。

中國汽車 工業協會公布的數據顯示，今年前8個月，中國新能源乘用車的市場滲透率達到了11%，超過大部分人的預期。

新能源車企人士則表示，新能源車進入爆發式增長期。不可否認，這兩年充換電設施配套建設已在提速，但要真正滿足出行自由，還需要不斷加快布局和化解充電網絡運營維護的難點痛點。