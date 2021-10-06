我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書缺德？吹哨者的國會證詞與「屠龍諫言」大戰

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

十一好狼狽…登泰山等日出 遊客擠廁所取暖

特派記者賴錦宏／北京6日電
有網友發布影片稱，3日凌晨2時，大量遊客夜爬泰山等待看日出，但由於氣溫驟降，只得擠在公共廁所取暖。（視頻截圖）
有網友發布影片稱，3日凌晨2時，大量遊客夜爬泰山等待看日出，但由於氣溫驟降，只得擠在公共廁所取暖。（視頻截圖）

十一假期，山東泰安的泰山遊客激增，許多遊客為了觀看泰山日出，選擇夜遊泰山。有網友近日稱，大量遊客因泰山頂降溫，只得躲在公共廁所取暖。 景區工作人員稱，遊客在廁所避寒是近幾日泰山降溫導致，且這幾日泰山下雨，無法保證遊客能看到日出。

極目新聞報導，有網友3日發布影片稱，當日凌晨2時，大量遊客夜爬泰山等待看日出，但由於氣溫驟降，只得擠在衛生間取暖。影片發布後，有人詢問該網友為何不去酒店住宿，他回應稱因為酒店太貴。

是否由於酒店太貴選擇露宿洗手間？報導稱，在泰山山頂目前有11家不同檔次的賓館，價格從95元（人民幣，下同，約14.7美元）到1312元（約204美元）不等。但這些酒店目前大多僅剩幾間房。

一家酒店工作人員5日稱，酒店除普通房間外，還有按床位出租的多人間。 混住床位100元一天，不過床位在十一的高峰期比較緊俏，遊客需要提前預定，「從我們酒店到泰山頂只需要步行20分鐘。」

另外，多名夜登泰山的網友表示，自己在山下訂了酒店，但仍希望可以夜登泰山等待日出；也有網友表示，自己沒有提前預定酒店，來到泰山時已沒有房間，想到自己較為年輕，便在德克士等快餐店門口等待日出。

早在今年清明假期時，泰山就因遊客在廁所過夜受到廣泛關注。當時，泰山景區曾發布說明稱，泰山由於對山頂區域始終實施最嚴格的規劃建設管控，因此賓館飯店等建築物較少。山頂共有400個房間、998個床位。每逢節假日等旅遊高峰期，遊客只有提前數天預訂才能訂上房間。

泰山景區也提醒遊客，山頂氣溫較低、晝夜溫差大，計劃夜間登山的遊客務必提前預訂房間、帶足禦寒衣物，優先推薦白天進山遊覽。

今年十一假期，泰山遊客再次激增，1日當天泰山景區擠滿遊客，只為看日出夜晚登山。據泰山風景區通告，景區已在1日和2日傍晚，連續兩天停售夜間時段門票。

工作

上一則

北京環球影城酒店 爆不刷馬桶、不換毛巾枕套

下一則

十一 好焦慮…車充電1小時 先排隊4小時

延伸閱讀

上海美西線即期運價「腰斬」 十一假期後恐又漲價？

上海美西線即期運價「腰斬」 十一假期後恐又漲價？
觀泰山日出 大量遊客擠在廁所過夜省錢

觀泰山日出 大量遊客擠在廁所過夜省錢
中國再遭暴雨襲擊 陝西漢中2萬人緊急撤離

中國再遭暴雨襲擊 陝西漢中2萬人緊急撤離
攀繩老舊釀意外？醫生娘登山墜百米深谷亡

攀繩老舊釀意外？醫生娘登山墜百米深谷亡

熱門新聞

全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50
公安部前副部長孫力軍。（取材自微博）

孫力軍握有不利習近平的機密？公安部令深挖

2021-10-03 17:25

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺