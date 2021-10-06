「小漾」會紅嗎？ 湖南衛視首位虛擬主持人測水溫

湖南衛視數字主持人「小漾」。(取材自紅星新聞)

近年來，不少品牌紛紛布局品牌虛擬形象或虛擬代言人，近日，湖南衛視也正式推出了首位數字主持人「小漾」，其青春亮麗的造型引起關注。而虛擬主持人近來的集體爆發，也讓人想問是否會成為主流？

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紅星新聞報導，「小漾」的取名源自英文單詞「Young」，寓意著年輕與青春。官宣同時，湖南衛視還曝光了幾組「小漾」打卡長沙熱門景點的海報圖，這個留著清爽短髮的俏皮可愛姑娘，時而手握折扇，現身岳麓書院；時而又變身小吃貨，在網紅「長沙」牆邊打卡拍照。

湖南衛視表示，「小漾」作為湖南衛視實習主持人，她的誕生歷時3個多月，集結了30多位數字藝術家和工程師的靈感和智慧。大數據賦予她青春活潑、元氣滿滿的形象。那「小漾」今後將以何種形式亮相？「『小漾』現在的定位是實習主持人，後續她將在湖南衛視的各類綜藝、晚會中出現。」至於是以何種形式亮相，該負責人坦言目前還處於保密階段。

虛擬偶像很多人都聽說過，比如世界第一位中文虛擬歌姬洛天依，早已成為二次元圈的寵兒。如今，虛擬主持人也慢慢成為潮流。

世界上第一位虛擬主持人，是2001年誕生於英國 的阿娜諾娃（Ananova），而在中國 ，幾乎與英國同步，在2001年央視節目中，就出現過一位名為「伊妹兒」的「電腦虛擬電視主持人」。

報導指出，由於技術等原因，20年前整個虛擬經濟的發展還處在比較原始的階段，「伊妹兒」和其他虛擬人的出現也只是曇花一現，更多的是一種對新技術的嘗試。但央視在虛擬主持人方面的嘗試並沒有停止，尤其是在虛擬經濟飛速發展的最近兩年，新的虛擬主持人給觀眾帶來了更多驚喜。

2019年的央視網路春晚上，撒貝寧就和自己的「孿生兄弟」——虛擬主持人「小小撒」同台主持；在去年央視舉辦的《上線吧！華彩少年》選秀節目中，央視也加入了一個AI選手，並取名為「翎Ling」；今年，央視頻的首位虛擬主持人「央小天」也正式亮相。這位虛擬主持人是一個小正太的形象，他穿著航空服，大眼睛占據了臉部一半的面積，眉毛短粗，臉則又方又圓，看起來頗有點神似央視名嘴尼格買提。

報導說，包括虛擬主持人在內的虛擬人們的集體爆發其實並不意外，可以看作是數字經濟高度發展後的必然產物。「當今中國已經是互聯網基礎設施最完善的國家之一，互聯網產業經過幾十年快速發展，積累了雄厚的數字經濟基礎和經驗，為虛擬人的爆發奠定了基礎。而年輕人的熱愛也讓虛擬人經濟有了強大的群眾基礎和廣闊的變現前景。尤其像95後、00後，這些被稱為網絡原住民 的年輕人，對虛擬人的接受度可能比真人還高。」某衛視綜藝導演表示。

只不過，相比逐漸成熟的虛擬偶像市場，虛擬主持人的市場規模究竟如何，還是未知數。「在虛擬偶像技術持續成熟、消費者趨年輕化、多元營銷方式和變現場景等因素驅動下，虛擬偶像的市場規模會持續擴大，預計於2025年超過40億元人民幣。但是虛擬主持人的市場前景、具體功能，在短時間內並不能形成規模，更多的是電視台的一種嘗試，吸引年輕觀眾。」某業內人士坦言道。