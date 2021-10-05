紐時：習近平加強控制 中國民企「鍍金時代」畫下句點

中國投資者試圖進入恆大集團深圳總部時，被警察和保安人員包圍。 （美聯社）

中國 科技業近期捲入監管風暴，企業高層鋃鐺入獄，地產業巨擘瀕臨破產。紐約時報報導，中共總書記習近平 藉此加強控制、解決弊病，中國民營企業「鍍金時代」劃下句點。

「鍍金時代」（Gilded Age）源於美國 ，為南北戰爭結束後經濟突飛猛進、資本主義迅速發展的時期，銜接19世紀末社會、政治改革興起的「進步時代」（Progressive Era）。這段期間，財富大多聚集到美國北部與西部，腐敗問題嚴重，南北戰爭落敗的南方經濟低迷。

報導寫道，習近平統治下的中國正在重塑企業運作方式、限制公司高層權力。相關政策醞釀已久，執行迅速，根源是想加強國家控制與自給自足，同時解決債務、不平等及美國等外國干涉帶來的隱憂。

習近平改造企業界最在意的是加強控制。過去企業高層獲准不計代價擴張，如今官方希望支配產業興衰，這些改變讓外界得以一窺習近平大權在握下的經濟管理願景。

紐時分析，習近平的目標是解決過度舉債等結構性問題，並產生更均衡的經濟成長。相關措施象徵讓中國躍居製造大國、創新重鎮的民營企業「鍍金時代」告終。經濟學家警告，專制政府推動這類轉型的紀錄欠佳，但他們坦言，沒有太多專制政府像北京一樣為此投入如此多的資源與規畫。

今年9月，中國恆大集團深陷財務危機，官方遲不表態是否出手相救，國際債權人如坐針氈；中國人民銀行（中國央行）宣布，虛擬貨幣相關業務屬於非法金融活動；中國航空業巨擘海航集團董事長陳峰與執行長譚向東遭拘押；貴州茅台集團前董事長袁仁國因收賄被判處無期徒刑。

中國年度「世界互聯網大會」上週舉行，一名官員暗示官方整頓網路巨擘尚未結束，並對「資本無序擴張」發出警語。這場以往展現中國企業家實力的活動，今年變成向「共同富裕」國家目標效忠的場合。

美國密西根大學政治學系副教授洪源遠表示，「發展」在中國的定義正在改變。

她說：「過去數十年的模式簡單明瞭，成長速度重要性凌駕一切。現在很明顯，習近平希望終結鍍金時代，朝中國版本的進步時代邁進，實現更公平且貪腐減少的成長。」

多位分析家指出，中國早該推動減少債務及抑制網路平台反競爭行為等措施，但他們擔心新政策可能有損競爭力，偏袒效能不彰、長期壟斷、北京又避免改革的國有部門。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）民意及外交政策計畫主任康思敏（Natasha Kassam）直言，中國民營部門活力可能減弱。

康思敏拿北京近期整頓民營企業與習近平掌權初期的反腐運動相比。她說，反腐運動期間，沒有人知道下個被鎖定的可能是誰，帶來的結果是惰性。當時官員怕到不做決定，以免做出錯的決定，「現在你也會在民營部門見到類似的寒蟬效應」。

中國科技業在這波整頓中備受關注。去年11月，阿里巴巴的金融科技關係企業螞蟻集團在上海與香港上市的計畫擱淺；今年6月，叫車服務巨擘滴滴出行不顧中國主管機關保留態度在美國上市，軟體隨後在中國應用程式商店下架。

報導寫道，在北京眼中，所有科技不再是平等的。

聚焦消費性網路的中國企業失去以往享有的保護。北京積極推動國家自給自足，大力補貼半導體、民航機、電動車製造商，壓寶尖端科技，回應美國限縮微晶片等關鍵零組件供應的政策。

與中國政府關係密切的華為技術有限公司大致躲過這波監管風暴。華為創辦人任正非長女孟晚舟9月自加拿大獲釋，中國國營媒體大肆報導她返回家鄉。孟晚舟常穿高檔服飾，在溫哥華豪宅度過拘押日子，帶有在不公平社會中享有特權的形象，但她返鄉卻被描繪成舉國勝利。

康思敏說：「這深刻提醒『他們跟你不同』，中國社會有階級之分，隨之產生差別待遇。」