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就愛臨期食品 上海小白領每周採購 過起「精緻窮」生活

特派記者林宸誼／綜合報導
某連鎖商店內，因臨期而打折的零食。(取材自中新網)
某連鎖商店內，因臨期而打折的零食。(取材自中新網)

提到臨期食品（即期食品），一般人大概以為是中國三四線城市以下的中老年客群才會購買，不過近兩年上海街頭出現不少專賣臨期食品商店，深受上海小白領青睞，過起「精緻窮」生活。

每周都會到臨期食品店大採購的「滬漂」（沒有上海戶口、但在上海生活和工作）阿敏表示，儘管月薪人民幣1萬元，但光房租就去了大半，她拿起1盒雞胸肉蛋白棒說：「這牌子只是換包裝而已，在外面便利店1盒就要人民幣60元，在臨期店2盒卻只要人民幣15元，年底才到期。」

中國商店內的即期食品（臨保食品）專區。（新華社）
中國商店內的即期食品（臨保食品）專區。（新華社）

台幹阿明也是臨期品擁護者，「以某款日本知名泡麵5袋裝為例，外面市價要人民幣25元，但在臨期食品店只要人民幣10元；更別說在便利店原價賣人民幣10元罐裝啤酒，但這可以買上5瓶。」

像阿敏、阿明這樣的消費者不少，許多人還會透過網路分享自己所在城市的臨期食品商店信息等。

在豆瓣上，成立於去年9月、名為「我愛臨期食品」的小組，如今的規模已迅速擴張近10萬人，裡面有中國各地網友買臨期食品的經驗分享，以及賣臨期食品的信息。

據艾媒諮詢發布的「2020年中國臨期食品行業市場分析及消費者研究報告」，臨期食品消費者年齡為26到35歲的占47.8%，消費者購買臨期食品的主要驅動力是低價購買到需要的商品，性價比較高。

徐匯區一家臨期食品供貨業者表示，他們貨源有來自食品工廠、商超，或是進口通路，「去年受疫情影響，實體店沒開，不少廠家有庫存壓力。只要是本地保值期過了三分之二，或是進口保值期過半，這些食品就得要下架。」

在臨期食品店也可以發現來自台灣的食品，像豆腐乳、鮪魚罐頭等，大都是代理商在台灣一次買斷後，先運到上海保稅區，貼上印有簡體字標籤，才拿到市面通路販售，但由於各地上架費年年攀升，最後也只能淪落到臨期店出清。

中國 台灣 疫情

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