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火過劇本殺 年輕人瘋自拍館 自己造型攝影

中國新聞組／北京5日電
店家提供服裝、道具，以及中國風、日系等不同拍攝場景，消費者自己就是造型師和攝影師，玩法多元，成為年輕人新消費型態之一。（中新社）
店家提供服裝、道具，以及中國風、日系等不同拍攝場景，消費者自己就是造型師和攝影師，玩法多元，成為年輕人新消費型態之一。（中新社）

1990年代，年輕人拍大頭貼曾經風靡一時，但最近，同樣以自主拍照為賣點的自拍館熱逐漸提升，成為年輕人休閒娛樂的新去處。

界面新聞報導，自拍館人均消費僅人民幣100元至200元，比在拍照機拍大頭貼更精致，價格比4、5百元甚至上千元人民幣的寫真館和影樓更實惠。準確地說，自拍館的定位是自拍換裝體驗館，而非傳統影樓。拿著自拍桿和遙控器，沒有化妝師和攝影師，在搭好的燈光布景前盡情發揮想象力，自己就能夠拍出一張精美的照片。

與劇本殺有著相似之處，同樣強調沉浸式體驗的自拍館開始越來越火。大多數在今年成立，創業門檻不高，然而有的開業三個月尚未實現盈虧平衡，有的則在開業紅利消退後被埋沒。

燈光和布景準備完畢，提供服裝和造型，一切都是自助式服務，這些新冒出來的自拍館，吸引了許多年輕人打卡。

一間不到100平米的自拍館，劃分出不同風格的拍攝場景，包括國潮、港風、日系、校園風和哥特式在內，還有特定造型比如赫本、芭比、昭和公主和美人魚等。90後年輕人們在這裡找到了「拍照自由」。

設施相對簡單的自拍館，雖然做不到像影樓一樣精致，不過提供比手機自拍更加專業的補光和自拍設備，已經能夠滿足大多顧客的需求。大學生和情侶，還有年輕寶媽，都是自拍館的主要顧客。

在這個小天地享受著最便捷的拍照體驗，花費不到100元。一名年輕人說，「出片的效果非常好，因為有提供各種補光燈、自拍桿，不用別人幫忙拍也能出大片，尤其是補光燈的效果，之前自己沒用過，第一次用補光燈太驚艷了。」

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