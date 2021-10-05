3影音平台取消「超前點播」 網歡呼：不必再花冤枉錢

騰訊視頻、愛奇藝及優酷宣布取消劇集超前點播，網友歡呼不用再花冤枉錢。（取材自百家號╱系統迷）

愛奇藝、騰訊、優酷三大影音平台宣布，即日起取消劇集「超前點播」服務，對此，網友紛紛表示「終於可以不用再花冤枉錢了」。

來源：YouTube

中新網報導，「超前點播」是指視頻網站推出的一項增值服務，在會員的基礎上再付費，可以提前解鎖劇集內容，推出以來飽受消費者詬病；有網友認為，已經是VIP，還要另外付錢看影片，根本是視頻平台變相撈錢。

此前，人民網財經報導了「自動續費」、「超前點播」不合理，業界人士也說，「超前點播」模式不可取，有悖法規和商業道德。

愛奇藝宣布取消劇集超前點播。(本報資料照片)

報導指出，長期以來，中國 長影音平台多面臨虧損，而「超前點播」是各影音平台彌補虧損的手段之一。在宣布取消「超前點播」後，愛奇藝CEO 龔宇表示，提升會員消費體驗和滿意度是長期努力的目標，「哪怕短期收益受損」。

愛奇藝還宣布同時取消會員可見的內容宣傳帖片。三平台均在聲明中表示，希望用戶能獲得更好體驗。

有網友表示，「這個冤枉錢不用再花了」、「希望這次是根治，而不是文字遊戲，別再有『另一套新服務』推出才好」，「要尊重消費者的感受和體驗」。

騰訊宣布取消劇集超前點播。(中新社)

目前大長影音平台僅有芒果TV仍在開啟超前點播。