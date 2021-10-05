四川釣友救奇特大鳥 竟是「全球瀕危鳥種」 僅存數百隻

兩名釣友在貴州省黔西南興義市的萬峰湖釣魚，偶遇國家一級保護珍稀動物海南鳽，全球僅存數百隻。(取材自封面新聞)

四川瀘州市古藺縣兩名釣友，9月23日結伴前往貴州省黔西南興義市的萬峰湖釣魚 ，在湖邊救了一隻長相奇特的大鳥。在兩省三地鳥類保護工作 者的共同參與下，大鳥的顯赫身分逐漸浮出水面——「全球30個瀕危鳥種」之一、國家一級保護珍稀動物海南鳽，全球僅存數百隻。據悉，這只海南鳽的發現，是黔西南首次記錄觀測到該鳥類。

封面新聞報導，當天一大早，在萬峰湖邊，兩名釣友王家云、肖偉走到釣位前，藉著灰濛蒙的晨色，突然發現一個東西被纏繞在釣線上，還在不停地掙扎。兩人趕忙上前查看，發現原來是一隻外形怪異的大鳥被纏在了釣線上，於是趕快將其解救下來。奇怪的是，獲救的大鳥並不飛走，而是絲毫不懼怕地站在水裡與兩人對視著，還不時發出「啊，啊，啊」的叫聲，似乎在向王家云和肖偉表示謝意。

「這是啥子鳥哦，長得這麼奇怪！」「不曉得呢，從來沒見過，好奇怪！」兩人沉吟片刻，便商量將大鳥的照片和視頻拍下，傳給了瀘州市古藺縣自然資源和規畫局野生動物保護工作者、高級工程師趙中國 ，希望獲得他的考證。

收到照片和視頻後，趙中國迅速查證出這是一隻國家一級保護珍稀動物海南鳽。趙中國興奮地將這一消息轉告了從事生物多樣性保育尤其是野生鳥類調查和保護的自貢市觀鳥協會、亦趣自然保育中心負責人李一凡。

由於長期大量關注和實地考察野生鳥類，李一凡立即意識到這或許是黔西南首次記錄和觀測到海南鳽。經與中科院動物所研究員何芬奇、貴州省鳥類學會吳忠榮等人核實後，認定確是在貴州省西部地區首筆記錄的海南鳽。

「不同於近年來國內海南鳽救助多為幼鳥的紀錄，本次發現的海南鳽個體為成鳥，這是非常罕見的。」李一凡興奮地介紹，其頂冠和頭側為深褐色，頦部、喉部和前頸為白色，並具白色貫眼紋，上部頸側橙褐色，下部頸側和胸側偏黑色，兩翼具有棕色肩斑，喙部偏黃色而喙端色深，跗蹠偏綠色，具備一隻成年野生海南鳽的特徵。

多年關注海南鳽分布與亞群態勢的何芬奇研究員表示，海南鳽屬晨昏性鳥類，即在傍晚和清晨活動覓食，而釣魚人的釣線則極易成為這種珍稀鳥類的殺手，之前曾有多例類似的紀錄。

據了解，海南鳽（學名：Gorsachius magnificus），又名海南虎斑鳽、海南夜鳽，鷺科夜鳽屬鳥類，因其模式標本採集自海南五指山地區而得名。海南鳽被世界瀕危物種红色名錄列為瀕危鳥類，僅分布於中國南方和中南半島的局部地區，據估計全球種群數量不足1000隻。