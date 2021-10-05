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中國官媒引述專家：十四五期間 缺電將更嚴重

記者羅印冲／北京5日電
中國近期煤炭供應偏緊，影響電廠發電，衝擊民生。（中新社）
中國近期煤炭供應偏緊，影響電廠發電，衝擊民生。（中新社）

中國近期限電波及十多個省市，其中遼寧、吉林和黑龍江等東三省更要「拉閘限電」，嚴重影響當地居民的正常生活。中國官媒「中國新聞周刊」引述專家稱，在「碳達峰」、「碳中和」目標背景下，伴隨高比率新能源接入電力系統及需求側電氣化程度的提高，電力負荷的峰谷差勢必逐年增大，「尖峰負荷」現象將更加顯著，預計「十四五」（2021年至2025年）期間，更大範圍、更深程度的缺電現象將頻繁出現。

據報導，多位受訪專家指出，東北限電其實與「能耗雙控」無關，東北上半年的經濟增速比全中國慢一些，完成指標沒有什麼困難，而它的原因只有一個，即電力供應不足。

從2016年到2020年底，中國煤炭退出產能超過10億噸。華北電力大學經濟管理學院教授袁家海指，在去產能之前，中國的煤炭年產量大約是50億噸左右；去產能後僅有大約37.5億噸。此外，自去年開始，受產煤大省內蒙古涉煤反腐「倒查20年」；對煤炭開採安監、環保力度增大，以及超能力生產入刑等因素影響，大量煤炭產能被壓縮。

而在需求方面，從2017年至今，中國煤炭消費量再次出現回漲，恢復到了年消費40億噸左右，而這兩年釋放的先進煤炭產能大約2到3億噸。

東北地區方面，煤炭資源日趨緊張。據媒體統計，2020年黑龍江、遼寧、吉林原煤產量合計0.93億噸，較2016年的1.13億噸下滑約17.7%。長春工程學院電氣工程系副主任周景宏指，近幾年東北缺煤已常態化，有些發電廠在年初價低的時候就開始儲下一年的煤，避開市場波動。

與此同時，進口煤價格同樣暴漲。近一年來，國際動力煤價格已經增長數倍。動力煤進口長期占中國使用量的5%～10%。中國今年從蒙古、澳洲的煤炭進口量有所減少。今年1～8月，中國進口煤炭1.98億噸，同比下降10.3%。

報導引述黑龍江一家大型火電發電廠前廠長指，在今年冬天，他覺得黑龍江煤、電保供有點難。一方面，黑龍江本地煤炭年產量減少，而從俄羅斯進口的煤也因疫情而減少，且因為賣價更高，俄羅斯煤更多通過海運通道流向南方。此外，今年還可能是個冷冬。

中國社會科學院財經戰略研究院副研究員馮永晟表示，由於可再生能源發電具有隨機性、波動性和間歇性的特點，在「碳達峰」、「碳中和」目標背景下，伴隨高比率新能源接入電力系統以及需求側電氣化程度的提高，電力負荷的峰谷差勢必逐年增大，「尖峰負荷」現象將更加顯著，預計「十四五」期間，更大範圍、更深程度的缺電現象將頻繁出現。

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