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原產中國的IKEA鯊鯊要停售 震撼微博

特派記者賴錦宏／北京5日電
宜家熱賣的一款鯊魚毛絨玩具已經下架，並將在明年徹底停產。（取材自微博）
宜家熱賣的一款鯊魚毛絨玩具已經下架，並將在明年徹底停產。（取材自微博）

知名瑞典家具品牌宜家(IKEA)的一款毛絨玩具，在全球多國都很受歡迎，最近因原物料不足，在英國將停售，消息傳出不只英國網友發起「拯救鯊魚絨毛玩具」活動，話題也連續好幾天登上中國的微博熱搜榜。原來這款絨毛玩具原產於中國等地，不少中國網友對即將停產表示不捨，有人甚至猜測「國家正在下好大一盤棋」。

據央視財經，近日，一位英國消費者在宜家英國官網搜索時發現，鯊魚絨毛玩具已經下架，無法購買。於是他便在社交媒體平台上向宜家英國公司詢問情況。宜家工作人員對此回應稱：「由於供應問題，鯊魚絨毛玩具目前已經下架。之後可能會短期恢復銷售一段時間，並將於2022年4月永久下架。」

這款玩具一直飽受大眾喜愛，停產消息一經傳開，英國網友甚至發起拯活動，希望宜家公司能夠收回這個決定。疫情爆發以來，全球供應鏈都遭受嚴重打擊，再加上英國脫歐帶來的一系列影響，食物、原材料甚至二氧化碳在英國的供應都受到衝擊。

中國網友則表示，「天啊，我的莎莎要絕版了。早知道囤個大的」；「這個鯊魚超可愛，商場裡還被打扮成新郎新娘，穿了個禮服和婚紗，太萌了！」；「幸好我有鯊鯊，現在會開始加倍珍惜鯊鯊了」。

也有網友警告，面對全球供應鏈困局，很多行業都在受衝擊，為此受牽連遭受損失的人不計其數，很多以為自己可以置身事外或者暫時還置身事外的人，最終也會發現，自己也是其中之一，只不過是影響的範疇和程度有所不同。面對這個事實除了接受之外，還得注意思考並保持警惕，要防範隨後還可能出現跟自己有關的「兔死狗烹」事件。提前做好應對，免得到時措手不及或受損程度加大加深。

央視財經「經濟信息聯播」此前報導，美國加州房主辛迪，近日在宜家訂購了一批瓷磚，然而到了交貨的日子，卻被通知貨物不能按時交付，多次投訴商家也無法得到回覆。

據瑞典媒體報導，目前傢俱零售巨頭宜家旗下多數產品面臨極度短缺。為保證供應鏈安全，宜家採購專屬集裝箱，租用專屬貨船，以應對不斷高漲的海運價格。此外，北美前三大進口商之一的家得寶、美國零售巨頭沃爾瑪、電商巨頭亞馬遜等，也都紛紛採取類似措施，包船包艙，以應對即將到來的歐美銷售旺季。

宜家熱賣的一款鯊魚絨毛玩具已經下架，並將在明年徹底停產。(取材自上觀新聞)
宜家熱賣的一款鯊魚絨毛玩具已經下架，並將在明年徹底停產。(取材自上觀新聞)

英國 中國 供應鏈

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