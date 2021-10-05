新疆爆發疫情／酒店客滿 超市貨架空 高速路壅堵

新疆多個機場的航班因疫情取消，導致大批遊客暫時不能離開。（取材自正觀新聞）

十一黃金周，新疆 爆發新冠疫情 ，導致大批遊客就地隔離，暫時不能離開。滯留新疆伊犁的旅客，傳出部分酒店客滿，超市貨架被搶購一空；也有人在高速公路被堵十幾小時，怨聲連連。目前居民封控在家，旅客不能隨意進出伊寧市，航班火車停運，「持續多久我們也在等通知」。

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受疫情影響的除了伊犁州的居民，還有遊客。不少人從5日至8日的航班被取消。伊寧機場 工作人員表示，機場5日正常開放，但哪些航班能起飛尚不清楚。伊寧火車站一名工作人員表示，10日前，所有從伊寧開出的列車全部停運。伊犁州疫情防控指揮部一位工作人員表示，現在還處於雙向管制狀態，人員不能隨意進出流動，具體恢復時間尚不清楚。

在新疆伊犁哈薩克自治州首府伊寧市滯留已經超過24小時，核酸檢測做過三次都呈陰性，但遊客李萌（化名）還不知道何時才能返程。李萌訂了一家與機場同處一個院子的酒店，她說，院外的馬路沒有行人和車輛。我們要求做核酸檢測，也是警察幫我們叫出租車才能出行。

4日晚6時左右，李萌與男友前往機場唯一的超市購買生活物資，其中四排貨架已經基本被顧客搶購一空。能住到房間算是幸運，李萌說：「3日我們給幾家酒店打電話，都說不收外地遊客。」

新京報報導，儘管4日大部分航班取消，仍有三架離疆航班旅客得以起飛，他們分別前往上海、成都及無錫。一名前往成都的旅客說，起飛前，她並不知道是否會準時起飛，早上8時多便前往機場等待，直到11時多被通知起飛。抵達成都後，她將居家隔離14天。

滯留在景區的遊客可以住酒店或民宿，被堵在高速公路上的高女士（化姓）則沒這麼幸運，她在新疆自駕遊了近十天，近兩天去了賽裡木湖和那拉提草原遊玩後，3日走連霍高速駕車前往烏魯木齊，在途中遭遇了大堵車。

4日下午2時許，高女士抵達了烏魯木齊地窩堡國際機場，準備離開新疆，還發了一條微博紀念，「30多個小時，終於吃到了一碗熱乎的麵，難忘的疆北之旅。」

多位被堵在高速上的遊客說，長的有被堵車十幾個小時，短的也有三、四個小時，一路上吃喝睡都只能在車上解決。有人建立了一份「伊犁-那拉提路況互助消息」共享文檔，該文檔已有50多人填寫各地高速、機場、車站等信息。